Advertentie Politiek nl Wethouder Gezondheid opent 'xtc-winkel' in West: "Zelf ook weleens wat geprobeerd"

De komende zes weken staat op het Westergasterrein een zogenaamde xtc-winkel. Bezoekers krijgen er inzicht in verschillende manieren om deze harddrugs in de toekomst op legale wijze te kunnen kopen. Wethouder Alexander Scholtes (Publieke gezondheid) opende het gebouwtje vandaag.

In het winkeltje zijn geen echte drugs te koop, maar Scholtes gaf, toen hij aan de balie in een zogenaamde apotheekruimte stond, wel toe dat hij eerder xtc heeft gebruikt. "Dat is lang geleden. Maar ik heb weleens wat geprobeerd", zei hij tegen AT5. Tegenwoordig zou hij dat vanwege zijn 'sportobsessie', Scholtes doet aan kickboksen, en werk niet meer doen.

"Dus voor mij nu even niks", zei de wethouder. "Maar het feit is, heel veel mensen gebruiken het. En het feit is ook dat die de hele war on drugs, het verbieden, repressie, bestrijden, dat ook niet werkt." Het is een soortgelijke boodschap als burgemeester Halsema twee jaar geleden verspreidde. Peter Holla, sinds begin deze maand de nieuwe hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, zegt dat dat niet betekent dat de politie niet meer achter drugscriminelen aan hoeft. "En het is ook niet zo dat die drugsoorlog mislukt is. We rollen nog steeds grote organisaties op die bezig zijn veel geld te verdienen aan drugs. Maar het is aan de andere kant ook zo dat we met alleen maar repressie het drugsprobleem niet oplossen."

Ook een muntje in een automaat in een discotheek zou volgens de initiatiefnemers een optie kunnen zijn. Vooraf wordt gevraagd om een identiteitsbewijs voor de leeftijd en een blaastest om uit te sluiten dat de drugs in combinatie met alcohol genomen wordt. CDA-fractievoorzitter Rogier Havelaar is geen voorstander van het winkeltje, al vindt hij het wel knap gedaan. "Maar dit is nou precies mijn punt. We noemen het partydrugs. En dan gaan we hier vlak voor het ADE-festival de discussie voeren over hoe we het het beste kunnen reguleren. En ik sta gewoon voor een hele andere boodschap. Ik vind dat we het gesprek moeten voeren over dat partydrugs geen party is." De xtc-winkel is tot 24 november door iedereen te bezoeken. Bezoekers wordt ook naar hun mening gevraagd.