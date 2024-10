Advertentie Stad nl Regenbooggemeenschap registreert 300 procent meer discriminatiemeldingen

RITA - report it always - is een nieuw platform en meldpunt voor de regenbooggemeenschap voor meldingen over discriminatie, uitsluiting en geweld. Zulke plekken bestonden al, zoals Roze in Blauw en discriminatie.nl, maar voor slachtoffers bleek de drempel vaak te hoog om daarheen te gaan. Nu doet de gemeenschap het zelf, en dat pakt goed uit. "We hebben nu al 300 procent meer meldingen dan vorig jaar in een heel jaar bij de instanties binnenkwamen."

Nee, niet iedereen was enthousiast toen The Diverse Agency, een talentenbureau voor onder meer dragqueens, het idee opperde van een eigen antidiscriminatiemeldpunt. Maar inmiddels staan de politie, de gemeente en discriminatie.nl (voorheen Meldpunt Discriminatie) volledig achter RITA. "In het begin vonden ze het allemaal best wel spannend", vertelt Gianna Tomiyama, medeoprichter van The Diverse Agency. "De geluiden waren wel enthousiast, maar ook van 'eerst zien, dan geloven'." Verrijking Dat geloof is er inmiddels, zegt discriminatie.nl-werknemer Debbie Koekkoek. "Maar drie procent van de mensen die discriminatie meemaakt, meldt dat. Dat is weinig. Ik denk dus juist dat RITA heel goed is, omdat het door mensen uit de community gemaakt wordt, zodat mensen er vertrouwen er in hebben." Ook de Amsterdamse politie noemt de komst van RITA een verrijking. "Wellicht kunnen we in de toekomst nog meer samen optrekken om discriminatie en geweld tegen de regenbooggemeenschap in kaart brengen", zegt een politiewoordvoerder. RITA is afgelopen zomer gelanceerd tijdens de Pride op de Dam. De gedachte: voor homo's, lesbiennes en andere queers moet de drempel om melding te doen van discriminatie en geweld omlaag.

Quote "RITA wil een schakel zijn" Jerrald Justin

"Heel veel mensen vertrouwen instanties niet meer", zegt Tomiyama's collega Jerrald Justin. "RITA wil een schakel zijn tussen onze partners bij de gemeente, politie, de taxiwereld en discriminatie.nl. Een onafhankelijke schakel die vertrouwd wordt in de gemeenschap."

AT5

Alle meldingen die bij RITA binnenkomen, worden ook doorgegeven aan discriminatie.nl. Dat is belangrijk, want mede op die statistieken baseert de Stopera het antidiscriminatiebeleid. Als die cijfers omhoog gaan, heeft dat dus politieke impact. Justin: "We hebben nu al 300 procent meer meldingen dan vorig jaar in een heel jaar bij de instanties binnenkwamen." 60 uur taakstraf Donald Collins, die als dragqueen Skyla Versai meerdere dagen per week in de Reguliersdwarsstraat te vinden is, is blij met de komst van RITA. "Bij iemand van de gemeenschap voelen mensen zich meer op hun gemak om hun verhaal te doen."

Quote "Er zijn nu geen repercussies voor daders" Donald Collins

Zelf deed Collins vorig jaar aangifte nadat hij werd aangereden door taxichauffeur die hem had geweigerd. De 27-jarige chauffeur kreeg vorige week van de politierechter een taakstraf van 60 uur. "Dit moedigt mensen aan om meer geweld uit te oefenen. Er zijn nu geen repercussies voor daders." Collins hoopt dat de openbaar aanklager de zaak opnieuw voor de rechter laat komen. "De chauffeur kan gewoon zijn rijbewijs houden, terwijl hij iemand expres heeft aangereden." Collins' oproep vindt inmiddels weerklank online: dit weekend brachten verschillende drag-agentschappen, samen met RITA, op Instagram een statement naar buiten.

AT5

De oproep sluit aan bij de ambities die ze bij RITA hebben voor de toekomst. Tomiyama: "We willen een platform zijn voor veiligheid voor iedereen. We zouden graag een buurthuis-achtige plek willen hebben, waar je heen kan om je verhaal te doen. En we werken aan een app, om de gemeenschap nog meer zichtbaar te maken." Collins hoopt dat met de komst van RITA er nu eindelijk iets gaat veranderen op het gebied van veiligheid voor de regenbooggemeenschap in Amsterdam. "Ik hoop dat de burgemeester en de gemeente de situatie nu echt serieus gaan nemen. De discriminatie kan nu gewoon door blijven gaan en dat is een een probleem."

Wie zijn de daders? De Erasmus Universiteit Rotterdam publiceerde eerder dit jaar een groot onderzoek over daders van geweld richting queers. Daders zijn bijna altijd man en vaak minderjarig of jongvolwassen.

Driekwart van de daders is eerder met politie in aanraking geweest.

In de helft van de onderzochte gevallen heeft de dader de Nederlandse nationaliteit. Krap één op de vijf daders heeft de (Nederlands-)Marokkaanse nationaliteit. Die laatste groep daders is over het algemeen opvallend jong.

Iets minder dan 14 procent van de daders is religieus. Christelijke daders zijn vaak wat ouder dan andere daders.