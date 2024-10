'Spaghettiflat' in Zaanstad wordt gesloopt: "Het is mijn buurt en ik ben niet weg te krijgen"

Slopen, het lijkt misschien vreemd tijdens een huizencrisis. Maar tóch is het soms nodig. In Bouw Woon Leef gaan we langs in wijken waar binnenkort gesloopt gaat worden, zoals de Spaghettiflat in Zaandam.

De Spaghettiflat werd zo'n 60 jaar geleden gebouwd in de wijk Poelenburg in Zaanstad. De flat telt 117 appartementen en heeft een bijzondere geschiedenis. Het pand heeft haar bijnaam namelijk te danken aan de grote groepen Italiaanse arbeiders die er woonden in de jaren 50.

In onze stad maar ook in de regio is er de afgelopen decennia veel veranderd in de bouw van onze wijken. Als gevolg daarvan moeten naoorlogse woningen nu steeds vaker plat om plaats te maken voor nieuwbouw. Veel van de oude gebouwen voldoen namelijk niet meer aan de moderne eisen. Slechte funderingen, gebrekkige isolatie en achterstallig onderhoud zijn vaak genoemde problemen, óók bij de 'Spaghettiflat' in Zaanstad en daarom gaat het gebouw nu plat.

We schreven al eerder over de sloop van de Dichtersbuurt in Nieuw-West waar de meningen verdeeld zijn over plannen voor sloop en het behoud van de 'ziel' van de wijk. Maar bij de Spaghettiflat zorgt de inmiddels slechte staat van het gebouw juist voor het ontbreken van een buurtgevoel. Een nieuwbouwflat zou ervoor moeten gaan zorgen dat de buurt wordt opgekrikt.

"Mijn eerste reactie toen ik hier in de buurt kwam wonen was: 'Dit wil ik niet.'"

Conchita Sylvester is een van de personen die in de buurt meehelpt met het verbeteren van de leefbaarheid van Poelenburg. Toen ze er namelijk kwam wonen schrok ze van de staat van de wijk. "Mijn eerste reactie toen ik hier in de buurt kwam wonen was: 'Dit wil ik niet.' Maar sinds we hier gestart zijn is het hier echt verbeterd."

Naast plannen voor slopen en het plaatsen van nieuwbouw, benadrukt Sylvester namelijk dat het de mensen zijn die de buurt samen fijn maken, vóór of ná sloop. "We willen als bewoners in een mooie en schone buurt wonen en dat kunnen we zelf onderhouden", legt ze uit. Zij zal zich ook blijven inzetten voor haar Poelenburg. "Het is mijn buurt en ik ben niet weg te krijgen", sluit ze af met een grote glimlach.