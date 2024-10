Ook Raad van State keurt 'omstreden' verbouwplannen Amsterdam Museum goed

De verbouwing van het Amsterdam Museum kan na een lange juridische strijd gewoon doorgaan, dat heeft de Raad van State besloten. Volgens de rechter is er destijds juist geoordeeld over het door laten gaan van de verbouwing en zijn de bezwaren, van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, niet gegrond.

De VVAB is van mening dat de verbouwing te ingrijpend is en dat de oude panden te veel zouden worden aangetast. Volgens de huidige plannen zullen drie plekken in het gebouw aan de Kalverstraat, dat eeuwenlang een burgerweeshuis was, gesloopt worden. Een daarvan is de Schuttersgalerij. Het is de bedoeling dat het museum onder meer een nieuwe ingang, nieuwe looproutes en een groter oppervlak krijgt.

De VVAB stapte in eerste instantie naar de voorzieningenrechter. Die oordeelde dat de rechtbank zich moest buigen over de verbouwingsplannen en hoe de omgevingsvergunning was verstrekt. De rechtbank oordeelde in juli van vorig jaar dat de gemeente de omgevingsvergunning gewoon mocht verstrekken.

"Het college moet een belangenafweging maken, waarbij het erom gaat of de aantasting van het monument, gelet op alle omstandigheden en belangen – waaronder uitdrukkelijk ook het gebruik van het monument – aanvaardbaar is. Onderzoeksplicht gaat niet zover dat het college de alternatieve plannen van de overige architectenbureaus bij de beoordeling had moeten betrekken", zo oordeelde de rechter destijds.

Hoger beroep

Daarmee leek de verbouwing na lange vertraging toch te kunnen gaan starten, maar de VVAB ging nog in hoger beroep tegen de uitspraak. Volgens de groep had de rechtbank niet juist geoordeeld over hoe de gemeente de belangenafweging had gemaakt.