Vurige wens Erwin Olaf gaat postuum in vervulling: expositie in het Stedelijk

Een tentoonstelling met bekend en nog ongepubliceerd werk van de overleden fotograaf Erwin Olaf opent in het najaar van 2025 in het Stedelijk Museum. Olaf koesterde altijd al de wens om te exposeren in dit museum, maar werd nooit uitgenodigd. "Het is bekend dat Erwin een haat-liefdeverhouding had met het Stedelijk", aldus zijn manager Shirley den Hartog.

De tentoonstelling gaat niet alleen over Olafs bekende kunst. Het Stedelijk zegt ook de persoonlijkheid en de 'onderbelichte, meer rauwe kant' van de vooraanstaande fotograaf te willen laten zien. Zo zal het Zelfportret met Longen uit 2023 voor het eerst in een museum hangen. Dat heeft Olaf op zijn ziekbed gemaakt. Hij overleed in september van dat jaar onverwachts in het ziekenhuis, na een longtransplantatie.

"We zijn nieuwsgierig om verschillende raakvlakken te onderzoeken die zijn werk heeft met kunst, reportage, reclame, werk in opdracht, activisme, magazinefotografie en film", aldus Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk. "Erwin Olaf was een vrijdenker en een onvermoeibare voorvechter voor gelijke rechten en vrijheid van meningsuiting. Die enorme kracht van hem past bij de waarden die het Stedelijk hoog in het vaandel heeft staan."

Frustratie

Gedurende zijn leven was het Olaf echter nooit gelukt om een expositie in dit vooraanstaande museum te krijgen. Zijn werk hing wel in het Rijksmuseum en in het Kunstmuseum Den Haag. "Het is bekend dat Erwin een haat-liefdeverhouding had met het Stedelijk", zegt zijn manager Shirley den Hartog.

Tegen Het Parool zegt Den Hartog dat het altijd een grote frustratie van Olaf was dat hij nooit door het Stedelijk werd uitgenodigd. Maar daar zou hij tegen het einde van zijn leven wel milder over zijn geworden. Na het zien van een documentaire over het veranderingsproces van het museum, begreep hij volgens Den Hartog waarom er voor hem, een witte man van een zekere leeftijd, geen plek was in het Stedelijk.

Op maandag 21 oktober vindt in het museum de boekpresentatie plaats van de nieuwe biografie Erwin Olaf Springveld. Hard werken, hard feesten door Mischa Cohen.