Veertien jaar celstraf geëist tegen ex-partner voor doden Susanna Boon

Het Openbaar Ministerie wil dat de toenmalige partner van de in 2016 om het leven gebrachte Susanna Boon 14 jaar de cel in gaat. Hij zou de Amsterdamse hebben gewurgd en haar lichaam in een bos in Nunspeet hebben verstopt. Het was vandaag voor het eerst in acht jaar dat de zaak voor de rechter kwam.

De toenmalige vriend van Boon, Robert L., is al twee keer eerder opgepakt. Daarna werd hij vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een anderhalf jaar geleden afgelegde verklaring van een van de dochters van Boon en L. was nieuw vandaag.

De dochter verklaarde op 7-jarige leeftijd gezien te hebben dat L. haar moeder wurgde. Die herinnering vertrouwde ze eerst niet omdat ze dacht dat het een droom was geweest. Ook stopte ze het beeld naar eigen zeggen weg om de traumatische ervaring te verwerken.

Volgens de officier van justitie lijkt het feit dat Susanna de relatie wilde beëindigen en hem uit haar huurwoning wilde zetten de reden voor het om het leven brengen van de Amsterdamse vrouw. Hij zou voor haar dood ook geprobeerd hebben om een pistool te kopen, mogelijk met de bedoeling om Susanna dood te schieten, maar dat durfde de officier van justitie niet met zekerheid te zeggen.

Zwijgrecht

L. was tijdens de zitting ook aanwezig, maar hij beriep zich grotendeels op zijn zwijgrecht. Hij zat met zijn capuchon op in de zaal. Vrienden en collega's omschreven hem tegenover de politie als iemand die veel alcohol dronk en agressief en dominant kon zijn. Hij zou ook zelf hebben verteld dat hij veel ruzie met Boon had en eraan dacht om later bij haar weg te gaan.

Ook had L. snel na de vermissing van Susanna een andere relatie, zocht hij niet mee naar haar en bezocht hij de begrafenis niet. De plek waar Susanna gevonden werd, in het bos bij Nunspeet, zou hij kennen omdat die op de route lag van de visvijver waar hij soms kwam.

De advocaat van L. vindt dat zijn cliënt vrijgesproken moet worden. Hij noemde de verklaringen in het dossier suggestief en soms zelfs onbetrouwbaar. Hij vond ook dat er een deskundige naar de nieuwe verklaring van de dochter die getuige zou zijn van het wurgen moest kijken. Ook stelde hij dat er geen hard technisch bewijs was. “Er was enkel sprake van een slechte relatie, maar dat is te weinig om te komen tot een levensdelict.”

Volgens het Openbaar Ministerie kwam de zaak vandaag pas voor de rechter omdat er uitvoerig onderzoek gedaan is en de rechtbank eerder geen plek had. Dat laatste kwam deels door coronatijd en deels doordat zaken tegen verdachten die in voorarrest zaten, L. zat dat dus niet, voorrang kregen.

Update 16.10 uur:

De rechtbank gaat mee in het verzoek van de advocaat om de nieuwe verklaring van de dochter eerst te laten toetsen door een deskundige. Het is nog niet bekend wanneer er een deskundige tijd voor heeft en daardoor is het ook nog de vraag wanneer de rechtbank uitspraak doet. De verdachte blijft daardoor nog steeds op vrije voeten.