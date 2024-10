Achterhuis wordt volledig nagebouwd bij expositie over Anne Frank in New York

In New York komt er in januari een tentoonstelling over Anne Frank. Daarvoor wordt onder andere het Achterhuis volledig nagebouwd. De tentoonstelling is ter gelegenheid van de 80e herdenking van de bevrijding van kamp Auschwitz.

Anne Frank The Exhibition, zoals de tentoonstelling heet, belicht het leven Anne Frank. Haar jongere jaren in Frankfurt am Main, de opkomst van het naziregime, de verhuizing naar Amsterdam, het onderduiken in het Achterhuis en haar arrestatie, deportatie en vroegtijdige dood komen aan bod. Anne en haar zus Margot belandden na concentratiekamp Auschwitz-Birkenau vervolgens in Bergen-Belsen, waar de omstandigheden erbarmelijk zijn. Ze stierven beiden begin 1945 na te zijn besmet met vlektyfus.

Voor de tentoonstelling, die vanaf eind januari volgend jaar te zien is in het Center for Jewish History, is het Achterhuis op ware grootte nagebouwd en ingericht in de stijl van de onderduiktijd. Ook maken meer dan 100 originele collectiestukken de reis naar Amerika. Zo zijn onder andere het eerste fotoalbum van Anne Frank, haar getypte en handgeschreven uitnodiging aan haar vriendin Jacqueline van Maarsen voor een filmvoorstelling bij haar thuis en handgeschreven versjes van Anne Frank in poëziealbums van haar vriendinnen te zijn. Het originele dagboek blijft wel in Amsterdam.