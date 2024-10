Stemt oppositie vanwege ozb-verhoging tegen de begroting?

Het was een zorgvuldig besluit van het college om de onroerendezaakbelasting (ozb) met 27 procent te verhogen, ondanks dat er vooraf niet specifiek is gekeken naar de gevolgen van de sociale woningbouwcorporaties in de stad. Dat antwoord herhaalden verantwoordelijk wethouders Hester van Buren (Financiën) en Dirk de Jager (Volkshuisvesting) vandaag meermaals in de commissie waarin de begroting voor 2025 werd besproken. Een deel van de oppositie lijkt niet in te willen stemmen met de begroting als de gevolgen van de stijging niet duidelijk worden.

Taj vindt het niet nodig om eerst de effecten van stijging van 27 procent te onderzoeken, zo werd duidelijk. "Nee, ik ben niet nieuwsgierig naar wat de gevolgen zijn van de ozb-verhoging voor we stemmen over de begroting."

"We hebben niet specifiek naar de corporaties gekeken in de retraite, toch vind ik het zorgvuldig gegaan"

Ook Lian Heinhuis (PvdA) ziet net zoals GroenLinks niks in een onderzoek naar de effecten, alvorens er over de hele begroting wordt gestemd. "Deze beslissing is noodzakelijk om de financiën van de stad op orde te houden. Vervolgens gaan we kijken wat de effecten zijn voor onder andere de corporaties", zei ze.

Heinhuis: "We moeten het in groter perspectief zien waarom deze ozb-verhoging nodig is, we investeren dat in de stad. Dan denk ik aan de uitdagingen in de jeugdzorg. Ik kijk vooral uit naar de uitwerking van de motie die we hebben ingediend bij de algemene beschouwingen. We moeten kijken welke mogelijkheden er zijn om de effecten te verzachten."

Zorgvuldig

Zowel Van Buren als De Jager bleef bij het beantwoorden van de vragen herhalen dat het college zorgvuldig is geweest rondom de ozb-verhoging, ondanks dat niet vooraf is besproken met de corporaties.

Van Buren: "Er zijn meerdere partijen. We hebben een zorgvuldige afwegingen gemaakt." En: "We hebben niet specifiek naar de corporaties gekeken in de retraite (de begrotingsbespreking van het college, red.), toch vind ik het zorgvuldig gegaan."

De wethouder liet gisteren al weten dat de gevolgen van de ozb-verhoging voor corporaties totaal op 12,5 miljoen euro extra per jaar uitkomen. Tijdens de algemene beschouwingen deed ze hier nog sceptisch over en sprak ze over een 'berekening op een sigarenkistje'. Hoeveel sociale huurwoningen er door de verhoging minder worden gebouwd, kon Van Buren vandaag niet zeggen. De corporaties komen zelf uit op zo'n 1100 minder huizen, maar dat aantal betwist de wethouder. "We moeten het gesprek aangaan over het effect."

Prestatieafspraken

De Jager, verantwoordelijk voor de Volkshuisvesting in de stad, liet weten in gesprek te gaan met de corporaties over hun samenwerkingsafspraken. De wethouder draaide eromheen of dat betekent dat de prestatieafspraken worden opengebroken. "We moeten heel goed in gesprek gaan en goed inzichtelijk krijgen wat de effecten op corporaties zijn. Er zijn verschillende knoppen waar aan gedraaid kan worden. Het moet zorgvuldig gaan. We hebben goede en transparante contacten met de corporaties. De doelen die wij hebben staan wat ons betreft recht overeind."

De wethouder zei daarnaast nog wel dat er in de afspraken is opgenomen dat - als er omstandigheden zijn waardoor corporaties in de problemen kunnen komen - er over de prestatieafspraken gesproken kan worden. "Is die situatie nu zo? Dat gaan we bekijken", zei De Jager.

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Aan het einde van het debat deed VVD'er Von Gerhardt een ordevoorstel om directeur Anne-Jo Visser van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) bij de tweede termijn van de behandeling van de begroting volgende week in de commissie uit te nodigen om helderheid te verschaffen over de gevolgen. Dat voorstel werd door onder andere de coalitiepartijen geblokkeerd.

Suleyman Aslami van D66: "Het is totaal ongepast en niet in lijn met de discussie die gevoerd wordt." Heinhuis (PvdA): "We moeten niet iemand onnodig in het politieke debat trekken."

Na het debat kregen de VVD en GroenLinks nog discussie met elkaar over het wel of niet uitnodigen van de directeur van AFWC. "Het is oneigenlijk gebruik van raadsmiddelen", zei Jenneke van Pijpen (GroenLinks) tegen Von Gerhardt.