Nieuwe treindienst: vanaf december rijdt de 'Wesp' zestien keer per dag van Zuid naar Brussel

NS start vanaf 15 december een nieuwe treindienst van station Zuid naar Brussel Zuid-Midi. Zestien keer per dag zal er een intercity vertrekken die in een dikke twee uur naar de Belgische hoofdstad rijdt. Onderweg stopt de trein op Schiphol, in Rotterdam en Antwerpen. Op het traject zet NS de nieuwste Intercity type ICNG in: ook wel de 'Wesp' genoemd.