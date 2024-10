Vuilnisman ligt wakker na dodelijk ongeluk van collega en wil bijrijder: "Amsterdam is te druk"

Een collega van de vuilniswagenchauffeur die maandag betrokken was bij het fatale ongeluk op de Passeerdersgracht, vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd en waarschuwt voor de gevaren van het werk. Al langer rijden hij en zijn collega's in een te drukke stad op te grote wagens, vindt hij. Voor een veiligere situatie, zegt hij dat het belangrijk is dat er een bijrijder bijkomt in de cabine. Dit om de dode hoek te kunnen zien. "Maar daar zijn ze het boven op kantoor niet mee eens", zegt de chauffeur die anoniem zijn verhaal doet bij AT5.

Een 69-jarige Amerikaanse vrouw kwam maandagmiddag onder de vuilniswagen die zijn collega op dat moment bestuurde – in zijn eentje. Vroeger was dat anders: dan reden er naast de chauffeur ook twee ouderwetse 'zakkengooiers' mee. Maar die zijn sinds de opmars van de ondergrondse containers in de stad op steeds meer plekken overbodig geraakt. Nu rijden de meeste chauffeurs dus alleen op de wagen.

De chauffeur zegt dat hij, en ook collega's, wakker liggen van het dodelijke ongeluk op de Passeerdersgracht. Allemaal kennen ze elkaar, allemaal maken ze dagelijks gevaarlijke situaties mee waarin het bijna fout gaat. "En nu is het een keer raak", zegt hij. "Ik weet nu al, de jongen die reed, die is kapot. Er zijn twee families verwoest, die van de overledene en die van de chauffeur."

De chauffeur die AT5 heeft gesproken, een geboren en getogen Amsterdammer, rijdt sinds 2020 op de vuilniswagen. HIj probeert naar eigen zeggen al een jaar duidelijk te maken dat er weer een verplichte bijrijder bij moet om de dode hoek te kunnen zien. Maar nog zonder gehoor. "We schreeuwen het tegen onze teamleiders, maar die moeten er dan weer mee naar een of andere stropdas of mantelrokje op kantoor. En die doen niks. Geef mij een bodycam, die kan aantonen bij mensen hogerop hoeveel gevaarlijke situaties je in Amsterdam tegenkomt", zegt hij. "De stad is in vijftien jaar ontploft qua mensen en verkeer.""

Drukke stad

Volgens de chauffeur passen hij en zijn collega's hun rijgedrag daarop aan."Je rijdt al heel langzaam en neemt de tijd als er toch fietsers over de stoep, onder de kraan of tegen het verkeer in rijden. Ik stop wel hoor, dan duurt mijn dag maar een half uur langer."

Zijn dienst begint om half zeven 's ochtends en duurt tot half vier in de middag. Vroeger hadden chauffeurs hun eigen wijk, vertelt hij, maar dat wisselt nu. Daardoor kan het voorkomen dat ze een route moeten rijden waar ze minder bekend mee zijn. "Maar hoe vaker je ergens rijdt, hoe veiliger", zegt de man.

Ook hebben chauffeurs volgens hem niet meer hun eigen wagen, maar wisselen hun voertuigen van grootte en model, wat weer om een andere rijstijl vraagt.

Afzettingen

Vanwege de vele afzettingen in de stad zien chauffeurs zich bovendien gedwongen om rare manoeuvres uit te voeren om toch bij de containers te komen: achteruitrijden, steken of tegen de richting in rijden. Volgens de gesproken chauffeur houdt de gemeente hier niet voldoende rekening mee.