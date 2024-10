Advertentie Stad nl Schotse hooglander overleden in natuurgebied De Oeverlanden

Eén van de twee Schotse hooglanders in het natuurgebied De Oeverlanden in Nieuw-West is dit weekend overleden. Boswachter Carla Peperkamp trof haar aan in het moeras.

De Schotse hooglander ligt in het moeras naast een voetpad. Boswachter Carla heeft vooralsnog geen idee hoe ze dood is gegaan. "Ik had al gehoord dat ze mank liep, toen heb ik al geprobeerd haar te zoeken", vertelt Peperkamp in het moeras naast de koe.

Quote "Het is heel tragisch, maar het leven is soms ook tragisch" Wandelaar

Vaste wandelaars in het gebied reageren geschokt op het nieuws. "Ik schrik hier een beetje van, want dit is de eerste keer dat er eentje overlijdt in dit gebied", vertelt een Amsterdammer die wekelijks in het gebied komt. Aan de overkant van de Oeverlanden, bij de Nieuwe Meer in het Amsterdamse Bos, ging het vorig jaar mis. Daar verdronk een Schotse hooglander na een aanval van een loslopende hond. Dit was een van de vier Schotse hooglanders die daar grazen.

