Werk aan asfalt IJburglaan gaat verder: ''Het is lastig, maar shit happens"

Deze week zijn de werkzaamheden aan de IJburglaan weer gestart. Nu is het deel tussen de Haringbuisdijk en het einde van Steigereiland aan de beurt voor onderhoud. Het Verkeer spreekt omgevingsmanager Anita Stokx over deze nieuwe fase van het werk.

We ontmoeten omgevingsmanager Anita Stokx op de IJburglaan , waar ze vertelt welke werkzaamheden op de planning staan. "Vooral op de kruispunten en de brug is het asfalt slecht. Daarom gaan we het asfalt van beide rijbanen vervangen. Ook komt er nieuwe belijning, vervangen we de detectielussen van de verkeerslichten en de rioolputdeksels."

Opnieuw werkzaamheden aan IJburglaan

Afgelopen zomer werd er ook al gewerkt aan de IJburglaan. Dit werk gebeurde toen gelijk met werkzaamheden aan de S114 en werden uitgevoerd door Rijkswaterstaat. De afsluitingen en omleidingen door beide werkzaamheden zorgden toen voor behoorlijk wat overlast.

"Voor de veiligheid moesten wij in de zomer de IJburglaan tegelijkertijd afsluiten. Het is niemand ontgaan dat dit voor behoorlijke overlast heeft gezorgd. Het werk nu aan de IJburglaan is makkelijker omdat we met twee rijbanen kunnen werken. Dus we hebben toen dit werk verschoven tot nadat Rijkswaterstaat klaar was met hun werk. Nu werken we per baan, op die manier blijft IJburg bereikbaar", legt Stokx uit.

Een buurtbewoner herinnert zich de overlast door de werk van de zomer nog. "Een paar maanden geleden toen de brug was afgesloten, dat was veel erger dan nu", vertelt hij. Hij is niet onder de indruk van de gevolgen van de nieuwe werkzaamheden. "Het moet gewoon gebeuren. Het is lastig, soms heb je een uur vertraging. Maar ja, shit happens", voegt hij toe.