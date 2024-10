Advertentie Warmtenet nl Stekker uit biomassacentrale: "De champagne gaat open"

Het besluit van Vattenfall om definitief een streep te zetten door de plannen om een biomassacentrale bij Diemen te bouwen zorgt voor blijdschap. Zowel het Comité Schone Lucht als verantwoordelijk wethouder Dirk de Jager zijn opgelucht.

"Een weg op gaan die weinig zin heeft, is niet goed en nu gaan we weer de goede kant op", zegt De Jager (Duurzaamheid, GroenLinks). "Het betekent dat we nu gaan inzetten op duurzame energie voor het warmtenet van de centrale. Dat is goed nieuws als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering." De plannen voor de biomassacentrale dateren van 2018. Het moest de grootste biomassacentrale van Nederland worden en 80.000 woningen in Amsterdam en Almere verwarmen door het verbranden van houtsnippers. In 2019 gaf de provincie toestemming voor de komst van de centrale. Amsterdam aardgasvrij De Raad van State floot de provincie vorig jaar augustus terug, omdat ze bij het verlenen van de vergunning geen onderzoek had laten doen naar de milieugevolgen van de centrale. Er moest opnieuw een vergunningsaanvraag worden ingediend, maar Vattenfall laat vandaag dus weten daar helemaal vanaf te zien. Een goed besluit voor de schone lucht, maar ook een hoop vertraging voor Amsterdam, dat in 2040 van het gas af wil zijn.

Wethouder Duurzaamheid Dirk de Jager (GroenLinks) - AT5

"Dat doel staat nog steeds", aldus De Jager. "We hebben inderdaad wat tijd verloren. De hele energietransitie is ook zoeken; soms ga je een bepaald pad op en dat blijkt dan niet het juiste. Dan moet je weer terug en een ander pad vinden, dat is hier aan de orde." "Of het doel gehaald gaat worden is zeer de vraag, maar dat hangt niet af van deze biomassacentrale", aldus Fenna Swart, voorzitter van het Comité Schone Lucht. "Het feit dat hij er niet komt scheelt wel een hoop, want biomassa stoot meer uit dan gas- en steelkoolverbranding." Overwinning voor de natuur Ze noemt de beslissing een overwinning voor de natuur en biodiversiteit: "De champagne gaat vanavond open." Tegelijkertijd is ze kritisch: "Nu Vattenfall zelf besluit om niet door te gaan met de centrale dienen ze ook geen nieuwe vergunningsaanvraag in. Dat betekent dat de Raad van State geen uitspraak doet over de natuurvergunning." Het Comité wilde juist wel dat die uitspraak er kwam: "Dat is belangrijk omdat het gaat over de stikstofruimte, en die heeft gevolgen voor alle lopende stikstofzaken in Nederland."

Fenna Swart, voorzitter Comité Schone Lucht - AT5

Vattenfall gaat verder kijken naar andere manieren om woningen in de omgeving te verwarmen, bijvoorbeeld via waterstof en via geothermie, waarbij warmte uit de diepe ondergrond van de aarde wordt gehaald. De Jager: "Als we nu niet investeren in duurzame bronnen, dan moeten we ons op een gegeven moment wel zorgen gaan maken. Ik denk dat we op tijd zijn, maar er is haast geboden om in te zetten op en te investeren in duurzame energie. Dat moeten we gezamenlijk gaan realiseren."