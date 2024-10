Local talent dj Erratic voor het eerst op ADE: ''Amsterdam goede stad voor beginnende dj's''

De welbekende gele ADE-vlaggen hangen weer in de stad. En dat kan maar één ding betekenen: het grootste house/techno event ter wereld is weer terug. Een bijzonder evenement voor velen, maar voor dj Erratic is ADE 2024 toch net wat specialer. Hij maakt namelijk zijn ADE-debuut: voor het eerst staat hij tijdens het event niet alleen in het publiek, maar ook in de dj booth achter de mixer.

Tijdens de 29e editie van ADE trekt onze hoofdstad dit jaar een recordaantal van 500.000 bezoekers. Techno liefhebbers van over de hele wereld verzamelen zich hier om zes dagen lang te genieten van het genre, met meer dan een duizend feesten verdeeld over 200 locaties. Met de grootste internationale namen achter de knoppen gaan de feesten door van zonsopgang tot zonsondergang- en andersom.

De 26-jarige Eric Sturm - die draait onder de naam Erratic- staat dit jaar voor het eerst als artiest op het event. Hij is nu zo'n vier jaar bezig met het produceren van muziek. Na een periode van veel feestjes kwam hij erachter dat hij het draaien zelf toch wel heel interessant vindt."Ik vond het vet om te zien dat een dj in de club met zijn muziek de hele sfeer bepaalt. Het publiek gaat los op wat hij draait."

Tijdens de vele keren uitgaan had Eric al snel door dat het genre 'minimal house' het beste bij hem past. Wel probeert hij altijd zijn eigen, unieke sound erin te verwerken. ''Ik probeer ook niet vaak al te populaire nummers te pakken, juist wat meer ''underground'' sounds. Ook zorg ik er altijd voor dat er iets in terugkomt dat mij herkenbaar maakt als dj."

Van draaien in Pizzaclub naar ADE

In de Pizzaclub in Scheveningen draaide hij voor het eerst als dj. Een gig die heeft geleid tot veel meer locaties, verspreid over verschillende steden, met als resultaat dit jaar dus voor het eerst op ADE. "Via een connectie waarvoor ik eerder al op feestjes had gedraaid, werd ik hiervoor benaderd. Ik ben bij dit ADE-evenement te vinden als local talent, wat ik zelf ontzettend leuk vind."

Veel beginnende dj's dromen er van om hier ooit ook te staan en Eric is er dan ook erg dankbaar voor. "Amsterdam is een stad die veel kansen biedt aan beginnende dj's, er zijn ontzettend veel mensen met de passie om te draaien. Hierdoor is het makkelijk om anderen te vinden waarmee je samen kan groeien, maar het vergroot tegelijk ook de concurrentie." Wat hem zelf erg goed heeft geholpen is het zoeken naar persoonlijke doelen als dj. ADE was het hoogste doel, wat dus ook is behaald.