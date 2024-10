Stad morgen grotendeels dicht voor autoverkeer door de marathon

Wie morgen de stad in of uit wil met de auto, zal rekening moeten houden met de marathon. Grote delen van West, Zuid en Oost zullen een groot deel van de dag worden afgesloten. Ook veel bussen en trams rijden een aangepaste route.

Automobilisten kunnen de stad in- en uitrijden via de wegen:

In totaal 48.000 hardlopers van 147 verschillende nationaliteiten nemen morgen deel aan de Amsterdam Marathon. Hardlopers konden zich aanmelden voor de hele of halve marathon, of de 8 kilometer. Voor de kinderen zijn er speciale kids runs. Het evenement is morgen live te volgen op AT5.