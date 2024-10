Vanavond op AT5: 10de uitreiking Omarmprijs

De Omarmprijs wordt vandaag weer uitgereikt in Podium Mozaïek. Dit jaar viert de Omarmprijs haar 10-jarig jubileum. Zowel nieuwe als oude hartverwarmende initiatieven die armoede en kansenongelijkheid tegengaan worden in het zonnetje gezet.

De genomineerden van dit jaar zijn:

In de categorie Iedereen perspectief: Voedselkracht Amsterdam De Gezonde Schakel en Mom Entrepreneurs

Iedereen doet mee: Stichting DE GROENE KANS, Black Men Talk en STOC

Gelijke kansen voor jongeren en kinderen: WIJs Bijles, Voetballen voor Veiligheid en Stichting Eerlijke Start.

De jury voor de Omarmprijs bestaat onder andere uit wethouder Marjolein Moorman, schrijver Murat Isik en presentator Humberto Tan.

Programma

Presentatrice Hadassah de Boer gaat in gesprek met onder andere schrijver en socioloog Milio van de Kamp over zijn ervaring met opgroeien in armoede en met Oos Kesbeke over sociaal ondernemen. Ook komen oud-winnaars Leila Azzam en Linda Carolus vertellen wat de Omarmprijs hen gebracht heeft. Bradley Ruiz spreekt alle genomineerde initiatieven. Singer/songwriter Gerson Main zal zijn nummer ‘Eiland’ spelen.

Vanavond om 21:00 uur is de Omarmprijs te zien op AT5 en op at5.nl/omarmprijs