Compensatie voor gedupeerde sociale huurders na stadswarmte-fiasco

De gemeente en woningcorporaties gaan samen de sociale huurders compenseren die honderden euro's extra moesten betalen nadat hun woning van aardgas werd overgezet op het warmtenet. Zij kregen namelijk de garantie dat de stadswarmte niet duurder zou worden dan het gas, maar dat bleek een loze belofte. Huurders die later in een huis zijn komen wonen met stadswarmte dan dat de belofte is gedaan, worden niet gecompenseerd.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Duurzaamheid, Dirk de Jager, blij te zijn dat ze de gemeente en de corporaties samen een regeling hebben bedacht die huurders compenseert. "De energietransitie moet eerlijk en sociaal zijn", valt te lezen. Armste groep Amsterdammers Een stukje context: in 2024 stegen de kosten voor sociale huurders, omdat netbeheerder Vattenfall de prijs verhoogde. Dat was volgens Vattenfall nodig om hun eigen kosten te dekken. De rekening voor het aanleggen van de warmtenetten kwam hierdoor bij de armste groep Amsterdammers te liggen. Onderhandelingen over de prijs tussen woningcorporaties, de gemeente en Vattenfall klapten en Vattenfall besloot zich uiteindelijk helemaal terug te trekken. Er worden nog steeds geen nieuwe warmtenetten aangelegd, waardoor de doelen voor de energietransitie van de stad (aardgasvrij voor 2040) steeds minder realistisch worden.

Huurders die in aanmerking komen voor de compensatie zijn door de gemeente per brief geïnformeerd. Het gaat om complexen/woningen in de volgende gebieden: Reimerswaal, Osdorp

Hof van Descartes, Geuzenveld

Lodewijk van Deyssel, Geuzenveld

Dobbebuurt, Geuzenveld

Bernard Loder, Geuzenveld

Abraham Staalmanplein, Slotervaart

Een deel van de Van Der Pek- en Gentiaanbuurt, Noord

Molenwijk, Noord

De compensatie gaat alleen gelden voor bewoners die na de renovatie - waarbij de stadswarmte werd aangelegd - weer terug naar hun eigen woning zijn gegaan, of die tijdens het project zijn doorgestroomd naar een andere woning die ook stadswarmte kreeg. Aan die huurders is namelijk de belofte gedaan dat de duurzame energie niet duurder uit zou vallen. Geen compensatie voor nieuwe huurders De sociale huurders die dus ná die belofte in een huis aan het warmtenet zijn komen wonen, worden niet gecompenseerd. Terwijl ook zij - met hun lage inkomen - met de hoge kosten worden geconfronteerd. Daarover schrijft de wethouder: "Ook voor hen is de verhoging uiterst vervelend, maar hen zijn geen toezeggingen gedaan door de gemeente." De gemeente zegt dat ze nog zoeken naar een structurele oplossing, zodat de stadswarmte voor iedereen betaalbaar is. Daarvoor kijkt de gemeente naar het Rijk. 159,90 euro Huurders kunnen de compensatie over 2024 in januari op hun rekening verwachten. Het bedrag dat de gemeente neerlegt komt neer op 159,90 euro. Dat is 13,33 euro per maand. Daarna zal de vergoeding automatisch worden verrekend door energieleverancier Vattenfall. Elk jaar wordt de compensatie opnieuw vastgesteld. Woningcorporaties leggen daarbovenop ook nog een bedrag. Alle corporaties hebben dit bedrag met hun eigen huurders afgesproken.