Erfgoedvereniging teleurgesteld nu Amsterdam Museum mag verbouwen: "Bescherming boterzacht"

De uitspraak van de Raad van State, die oordeelde dat de verbouwing van het Amsterdam Museum gewoon door mag gaan, was voor erfgoedvereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) zowel een verrassing als een teleurstelling. "Deze uitspraak toont aan dat er iets mis is met de monumentenbescherming."

"We hadden dit niet verwacht", zegt voorzitter Walther Schoonenberg een dag na de uitspraak. "We hebben nog nieuwe tegenrapporten ingediend, die waren volgens ons erg duidelijk. Namelijk dat zo'n aantasting van het gebouw ontoelaatbaar is."

Rechtszaak

De VVAB is van mening dat de verbouwing te ingrijpend is en dat de oude panden te veel zouden worden aangetast. Het museum is gevestigd in het voormalig burgerweeshuis uit 1580.

Volgens de huidige plannen zullen drie plekken in het gebouw verdwijnen. Een daarvan is de Schuttersgalerij, die in 1975 aan het pand gebouwd werd. Het is de bedoeling dat het museum onder meer een nieuwe ingang, nieuwe looproutes en een groter oppervlak krijgt.

'Boterzacht'

De rechtbank oordeelde in juli van vorig jaar dat de gemeente de omgevingsvergunning gewoon mocht verstrekken, maar de VVAB ging daartegen in beroep. Volgens de groep had de rechtbank niet juist geoordeeld over hoe de gemeente de belangenafweging had gemaakt.

"Hier mag een belangenafweging gemaakt worden door de gemeente zelf. Als die in het nadeel van het monument uitpakt, dan is het toegestaan." Volgens Schoonenberg is dat in andere landen ondenkbaar. "Als de monumenteninspecteur in Rome zegt dat iets niet kan, dan gebeurt het ook niet."

'Blij voor het museum'

Met de uitspraak van de Raad van State kan de verbouwing van het Amsterdam Museum, dat inmiddels al bijna drie jaar vertraging heeft opgelopen, nu eindelijk beginnen. Ook Schoonenberg moet zich daar inmiddels bij neerleggen. "Dit plan gaat uitgevoerd worden. Dat is fijn voor het museum."

"In zekere zin ben ik ook blij voor het museum. Ik had liever gewild dat het op een andere manier was gebeurd. Maar soms winnen we en soms verliezen we."