Woonboot verplaatst voor herstel kademuur: ''Veel stoere mannen die helpen met alles losgooien''

Het kan je bijna niet zijn ontgaan: de kademuren in Amsterdam worden gerenoveerd omdat ze in slechte staat zijn. Woonbootbewoners moeten tijdens de werkzaamheden naar een andere ligplaats verhuizen. Barbara Jurgens is onlangs na twee jaar met haar woning teruggekeerd naar haar vertrouwde ligplaats. In Amsterdam Informeert volgen we haar tijdens deze verhuizing.

Na twee jaar op de Zoutkeetsgracht keert de boot van Jurgens terug naar de Brouwersgracht. ''Het was best wel een beetje een zooitje. Het was goor en oud en verzakt en in de kadewand zaten allemaal ratten en er hing ook zo'n zeeg in", vertelt ze over de situatie voor de werkzaamheden. ''Je zag mensen ook af en toe heel bezorgd kijken als er een vrachtwagen langsreed. Het was gewoon echt niet best", voegt ze toe.

Kademuren die in zo'n slechte staat zijn moeten worden vernieuwd. Volgens omgevingsmanager Jeroen de Groot wordt maar liefst 200 kilometer kade gemonitord. Als die kades vernieuwd moeten worden en er liggen woonboten, dan moeten die worden verplaatst. ''Als we dat weten dan gaan we in gesprek met de bewoners en dan maken we afspraken en die leggen we vast in een verplaatsingsovereenkomst'', legt De Groot uit.