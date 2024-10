Corporaties herhalen: compensatie of minder sociale huurwoningen om ozb-stijging

De stijging van de onroerendezaakbelasting van 27 procent vanaf volgend jaar zorgt wel degelijk voor 1100 minder sociale huurwoningen. Dat herhalen de woningbouwcorporaties vandaag, nadat wethouder van financiën Hester van Buren (PvdA) gisteren in de gemeenteraad zei dat de gevolgen van de verhoging nog niet duidelijk zijn. Volgens de corporaties klopt daar niets van en moeten de samenwerkingsafspraken met de gemeente worden opengebroken, of moet het college financiële compensatie bieden.

Anne-Jo Visser, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, legt het vandaag nog een keer uit: "Tien miljoen euro extra ozb voor woningen en als je ook nog eens een keer kijkt naar bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed: een huisarts of een buurthuis, dan betalen we in totaal 12,5 miljoen euro extra."

Van Buren had vorige week weinig vertrouwen in de berekeningen van de corporaties over de gevolgen van de ozb-stijging. "De corporaties zeggen: 12 miljoen euro, omdat ze het op de achterkant van een sigarenkistje hebben berekend", zei de wethouder over de gevolgen van de 27 procent verhoging.

Erik Gerritsen van Ymere schetst de gevolgen: "En dan kunnen we zo'n dikke driehonderd miljoen minder lenen en daar kun je ruim 1000 à 1100 woningen minder van bouwen."

Gisteren sprak de commissie Volkshuisvesting wederom over de ozb-verhoging en in dat debat zei Van Buren meermaals nog steeds te twijfelen aan dit aantal minder sociale huurwoningen. "En dan nog bestrijd ik de verhalen dat er 1100 woningen minder gebouwd kunnen worden."

Gerritsen: "Ik vermoed dat ze daar dan ook wel over zal verklaren dat het ongeveer klopt: tussen de 1000 en 1100 woningen of als je anders wil berekenen, als het gaat om het verduurzamen van woningen, dan gaat het zelfs over duizenden woningen."

Volgens de corporaties zijn er nog twee mogelijke uitkomsten: financiële compensatie of de prestatieafspraken openbreken.

Visser: "Ik hoop dat we gebruik maken van de uitgestoken hand van het college en dat we dus met elkaar om de tafel gaan zitten voor compensatie en anders moeten we kijken naar de afspraken."

Debat

Gerritsen: "We moeten de samenwerkingsafspraken openbreken. Over dat woordje openbreken is een heel debat ontstaan. Maar als je een paar maanden geleden afspraken maakt over wat we gaan presteren in deze stad en je krijgt een paar maanden later een forse belastingverhoging, dan kan ik niet anders dan bedenken dat we andere afspraken moeten maken."

Volgende week woensdag gaat het debat verder over de ozb-stijging. De VVD heeft al aangekondigd opheldering van de wethouder te willen naar aanleiding van de uitspraken van de corporaties.

De wethouders hadden vanmorgen nog geen afspraak gemaakt met de corporaties, vertelde Visser nog.