OM vindt flyers waarop aanslagplegers 'verzetsstrijders' worden genoemd niet strafbaar

Burgemeester Halsema zei eerder deze maand tijdens een gemeenteraadsvergadering al dat het Openbaar Ministerie de flyers onderzocht. Ze noemde de afbeelding 'afschuwelijk'. "Het verheerlijken van terreurdaden, wat het gewoon was op die flyers, is in Nederland nog niet strafbaar. Maar er kan ook gekeken worden naar opruiing of aanzetten tot haat. Dus dat wordt onderzocht en daar hopen we dan maar het beste van."

Maar het OM laat vandaag weten dat het geen opruiing was. "In de zin 'We continue to resist until liberation’ is weliswaar het woord 'resist' opgenomen, maar daaruit is niet af te leiden of dit verzet ook met het plegen van enig strafbaar feit gepaard zou (moeten) gaan."

Gewapend

Dat zou ook gelden voor de afbeelding, hoewel het OM erkent dat de paraglider er 'op het eerste gezicht gewapend uitziet'. "De afbeelding kan in verband gebracht worden met de gebeurtenissen op 7 oktober 2023." Maar toch: "Het louter in verbinding brengen van een afbeelding van de gebeurtenissen op 7 oktober 2023 met een mededeling over 'verzet' levert geen verdenking van opruiing op."

Verder zou het geen discriminatie zijn. "Er worden geen uitingen gedaan over een groep mensen wegens herkomst en/of godsdienst. In de tekst wordt weliswaar fel tekeer gegaan tegen zionisme, maar zionisme of zionisten is geen groep die zich kenmerkt door herkomst en/of geloof als bedoeld in de discriminatiewetgeving (artikel 137c en artikel 137d Wetboek van Strafrecht)."

Aangehouden demonstranten

Op 7 oktober van dit jaar werden er in de binnenstad ruim 300 pro-Palestijnse demonstranten opgepakt. Zoals bekend werd het overgrote deel in Noord afgezet en vrijgelaten zonder registratie van hun gegevens. Daarnaast werden er 26 demonstranten opgepakt voor verschillende strafbare feiten zoals belediging, vernieling en mishandeling.

Twee van hen moeten later voor de politierechter verschijnen. Twaalf demonstranten hebben een geldboete gekregen. Het is nog niet bekend wat er met de overige twaalf demonstranten gebeurt, volgens het OM zijn die zaken nog 'in onderzoek'.