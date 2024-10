Wie zijn de winnaars van de Omarmprijs 2024?

Drie initiatieven hebben zojuist de Omarmprijs in ontvangst genomen in Podium Mozaïek omdat ze zich inzetten tegen armoede en kansenongelijkheid. Over deze thema's ging presentatrice Hadassah de Boer ook in gesprek met onder andere Milio van de Kamp, Marjolein Moorman en Oos Kesbeke. Van de negen genomineerde initiatieven gingen Stichting WIJs Bijles, Voedselkracht Amsterdam en Black Men Talk met de prijs naar huis. Kijk de hele uitzending hierboven terug.