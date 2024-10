Universiteiten en hogescholen: "Nieuwe wet op beperking internationale studenten slaat door"

"Wij wilden die rem op de instroom van internationale studenten, en we krijgen nu terug naar het Nederlands en dat stuurt ons echt het bos in." zegt Peter-Paul Verbeek, rector Universiteit van Amsterdam. Hij is, net als zijn collega's van de VU, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland fel tegen de nieuwe maatregelen die onderwijsminister Bruins wil invoeren om het aantal internationale studenten te beperken.

"Stap terug in de tijd"

Het is een stap terug in de tijd zegt de UvA. Bruins wil namelijk dat de college's van alle bacheloropleidingen voortaan voor twee derde in het Nederlands worden gegeven.

Daarmee slaat hij de plank mis, zegt UvA rector Peter-Paul Verbeek. "Als we dit moeten doorvoeren, wordt Nederlands de norm en zullen we bijna geen enkele Engelstalige opleiding overhouden. Al die internationale studenten die hier komen om een vak te leren, die bijdragen aan de economie en aan de samenleving, die raken we kwijt. En dat betekent ook dat we onvoldoende kunnen bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid en zorg. We hebben ze keihard nodig."