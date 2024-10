Meer dan de helft van de verkeersslachtoffers is fietser

Bij 52 procent van alle verkeersongevallen in de stad vorig jaar was een fietser betrokken, en dat is steeds vaker een bestuurder van een e-bike. Dat meldt de gemeente in de Monitor Verkeersveiligheid.

Het aantal geregistreerde verkeersgewonden waarbij een ambulance werd ingeschakeld (4167) ligt lager dan vorig jaar, toen er bijna 5000 gewonden werden geregistreerd. Wel nam het aantal doden toe: van 15 naar 16. Uit de cijfers blijkt dat er vorig jaar 1167 ongelukken plaatsvonden waarbij iemand ernstig gewond raakte en de politie werd ingeschakeld. Een jaar eerder waren dit er 15 minder.



Het hoge aandeel fietsers onder de verkeersslachtoffers is niets nieuws: In 2022 was dit aandeel nagenoeg hetzelfde. Ook niet anders: vooral jongeren tussen de 18 en 24 jaar lopen risico.

Opvallend is wel het toenemend aantal ongevallen met e-bikes, waaronder fatbikes, aldus de gemeente. In 2023 waren bij 312 verkeersongelukken bestuurders van elektrische fietsen betrokken. Vergelijken kan niet, want cijfers over het jaar daarvoor worden niet gegeven. Een maand geleden meldde VeiligheidNL al dat het aantal ongevallen met fatbikes landelijk ongekend is toegenomen. In het eerste halfjaar van 2024 waren er net zoveel ongelukken met fatbikes als in heel 2023.

Maatregelen tegen fatbikes

De gemeente maakt zich zorgen over de toename van het aantal verkeersongevallen met elektrische fietsen. "Snelle, opgevoerde e-bikes, waaronder fatbikes, zorgen voor veel snelheidsverschillen op het fietspad. De invoering van 30 kilometer per uur afgelopen jaar moet het aantal ernstige ongelukken beperken." Maar dat is volgens Amsterdam niet genoeg. "Daarom vragen we de minister om meer maatregelen tegen het opvoeren van e-bikes, waaronder fatbikes."

Zelf zet de gemeente in op een betere inrichting van wegen, de aanpak van locaties waar relatief veel ongelukken gebeuren, meer ruimte voor voetgangers en fietsen, en het aanwijzen van 'schoolstraten', waar gemotoriseerd verkeer is verboden als de school begint en eindigt. Vorig jaar zijn er negen van dat soort schoolstraten bijgekomen.