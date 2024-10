Advertentie Stad nl AI-archeoloog stapt in tijdmachine en wekt eeuwenoud Amsterdam tot leven

Vraag jij je wel eens af hoe het Amsterdam dat je alleen uit schilderijen kent er nou echt uitzag? Dan ben je niet de enige. Deze vraag spookte ook door het hoofd van filmmaker en zelfbenoemd 'AI-archeoloog' Bob de Jong. Daarom besloot hij met hulp van kunstmatige intelligentie schilderijen uit de 17e en 18e eeuw tot leven te brengen.

De inspiratie voor dit project kreeg Bob de Jong toen hij op de Dam woonde. "Daar zag ik elke dag het paleis in de steigers. Ik ging fantaseren over hoe dat er vroeger uit zou hebben gezien. Die gedachte liet me niet los, dus ging ik op onderzoek uit." Wanneer historici met een vergrootglas zijn video bekijken, zal er iets ongetwijfeld niet helemaal waarheidsgetrouw zijn. "Het is een interpretatie op het schilderij. Ik ben geen waarheidsfetisjist, dat ik precies wil weten hoe het weer was, of hoe de sterren stonden", vertelt hij.

Quote "Ik wilde met een camera op mijn schouder in een soort tijdmachine stappen" Bob de Jong

Heel wat uren heeft De Jong achter zijn computer gezeten. "Ik voer herhaaldelijk oude beelden van een schilderij in, tot het programma begrijpt dat het een stadsbeeld is. Dan is het een kwestie om dat proces een beetje bij te sturen. Zo moet ik bijvoorbeeld wel duidelijk maken waar een kerk is of waar bootjes liggen, anders wordt dat niet goed meegenomen", legt hij uit.

750 jaar De video is gemaakt in de aanloop naar 750 jaar Amsterdam. Hoewel er genoeg mooie oude beelden tussen zitten, is tot vele frustratie van De Jong zelf het oudste schilderij niet te zien. "Ik wilde eigenlijk beginnen met de eerste optekening waarin je Amsterdam in een vogelperspectief ziet. Bij dat beeld kwam ik heel ver, maar het lukte niet om het realisme te behalen wat ik graag wilde. Ik heb toen best een beetje zitten vloeken achter mijn laptop."