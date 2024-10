Terugkijken: zo verliep de Amsterdam Marathon

De wedstrijdlopers startten om 09.00 uur in het Olympisch Stadion. De snelsten waren ongeveer 2 uur en 10 minuten later alweer terug in het stadion. Hun route (zie kaartje hieronder) via het Vondelpark, Rivierenbuurt, langs de Amstel tot Ouderkerk, Duivendrecht, Oost, Stadhouderskade en weer het Vondelpark, was live te volgen via de beelden van de NOS die via AT5 worden uitgezonden.

Rond het finishen van de laatste vrouwelijke wedstrijdlopers (ongeveer na 11.30 uur) nam AT5 samen met NH Media de uitzending over met een live verslag uit de stad tot 14.30 uur.