Nieuwe winteropvang op de Wallen, vooral voor vrouwen en economisch daklozen

In een pand in de Barndesteeg op de Wallen opent sociale onderneming Tot Heil Des Volks op 15 november een nieuwe opvanglocatie voor dak- en thuislozen. Dat schrijft wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) in een brief aan de gemeenteraad.

De opvang wordt verzorgd door Tot Heil Des Volks, die ook eigenaar is van het pand. Op de locatie kunnen maximaal 150 dak- en thuislozen terecht. Daarvan zijn 90 plekken bedoeld voor met name vrouwen, jongvolwassenen en economisch daklozen. Zij mogen maximaal vier maanden in de winteropvang slapen.

Het college kiest bewust voor deze doelgroep in het wallengebied om de leefbaarheid in de buurt niet verder onder druk te zetten. "Hierdoor is er minder risico op overlast. Kwetsbare dak- en thuislozen worden zoveel mogelijk op andere locaties opgevangen", aldus Groot Wassink. "Daarnaast is er in de eerste weken extra beveiliging en toezicht rond het gebouw om de in- en uitstroom van de daklozen goed te begeleiden."

Hostel in de zomer

De andere zestig plekken in de Barndesteeg zijn gereserveerd voor de zogenoemde winterkouderegeling: situaties waarin de gevoelstemperatuur onder het vriespunt zakt of bij extreme weersomstandigheden.

Dak- en thuislozen mogen er, net als op andere winteropvanglocaties, alleen in de nacht verblijven. Het pand is geopend van 15 november tot en met 1 april en in eerste instantie voor de komende drie jaar. In de zomermaanden wordt de locatie gebruikt als hostel.