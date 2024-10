Advertentie Stad nl De Hollandse pot nu ook populair onder toeristen

Stamppot, boerenkool en rookworst: de Hollandse keukens worden steeds populairder in de stad. Oud-Hollandse gerechten lagen al goed in de smaak bij Amsterdammers, maar ook toeristen waarderen de 'stemppot' ook steeds meer. "It's pretty good, I love it."

In de Leidsekruisstraat zitten vijf restaurants op een rijtje waar mensen de typisch Nederlandse specialiteiten kunnen proeven. Al deze plekken zitten dagelijks helemaal vol met gasten. Maar wat vinden mensen nou zo bijzonder aan de Hollandse pot? "Het smaakt erg goed voor een redelijke prijs", vertelt een toerist met een glimlach. Hap-Hmm is een van de restaurants die iedere dag mensen moet afbellen, omdat het anders te druk is, aldus eigenaar Bobbie Douma. "De mensen staan echt in de rij. Het is hier niet aanlopen en binnenkomen, je moet echt even wachten. Dus je moet eigenlijk van tevoren even bellen." Douma vindt het maar gezellig. "Om 16.30 uur gaan we zelf eten en om 17.00 uur komen de gasten." In het restaurant zijn er twee tafels die niet gereserveerd kunnen worden, dat zijn de aanschuif-tafels. ."Bij deze tafels hoef je niet te zeggen dat je komt, je kan gewoon aanschuiven. Zo zit je nooit alleen."

AT5

Eveline Doornhegge van Koninklijke Horeca Nederland herkent de populariteit rond de restaurants met oud-Hollandse gerechten. "Zeker in de winter neemt de populariteit toe, bijvoorbeeld pastarestaurants of ijstentjes switchen in de winter naar de Hollandse keuken." Door zijn werk eet Douma zelf al jaren wekelijks de Hollandse pot, maar vervelen doet het nooit. "Nee het verveelt nooit. Behalve in het weekend, dan ga ik naar de Chinees en haal ik een lekkere babi pangpang."