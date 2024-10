Burgemeester Halsema met de dood bedreigd, verdachte aangehouden

Burgemeester Femke Halsema is in nasleep van de demonstraties van 7 oktober in de stad met de dood bedreigd. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Dat vertelt ze in Het Gesprek met de Burgemeester op AT5. "Het is allemaal een rechtstreeks gevolg van het ongelofelijk onbeschaafd worden van het politieke debat."

Op 7 oktober waren er zowel pro-Israël als pro-Palestina demonstraties in de stad. Halsema kreeg veel kritiek over zich heen, waaronder van PVV-leider Geert Wilders. Hij zei via X dat de demonstranten van de pro-Palestina manifestatie het land uit moesten en dat Halsema mee mocht. Halsema zegt over het politieke debat: "Dat zakt echt door een morele ondergrens op het moment dat er niet meer een inhoudelijke discussie plaatsvindt, maar mensen persoonlijk geïntimideerd worden." "Zowel de premier als de minister van Binnenlandse Zaken hebben contact met mij gezocht. Ze hebben zeker steun uitgesproken. Ze hebben ook laten weten dat het voor hen niet acceptabel was. Dat hebben ze ook publiekelijk gezegd", reageert de burgemeester op de vraag of premier Schoof contact met haar heeft opgenomen naar aanleiding van het bericht op X van Wilders. Terroristisch oogmerk Het Openbaar Ministerie (OM) laat in een reactie weten dat de verdachte vorige week vrijdagavond is aangehouden. Het gaat om een 59-jarige man. Hij wordt verdacht van het bedreigen van de burgemeester via sociale media. Hij komt niet uit Amsterdam. De man is 15 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van verbale bedreiging via X, het voormalig Twitter, van een burgemeester, bedreiging met een terroristisch oogmerk en van opruiing. De rechter-commissaris heeft de voorlopige hechtenis onder voorwaarden geschorst. De verdachte is dus vrij.

De politie heeft de zaak in onderzoek. De woning van de verdachte is onderzocht en diverse gegevensdragers zijn in beslag genomen en ook die worden door de politie onderzocht.

Vorige week publiceerde AT5 een onderzoek onder raadsleden, waaruit blijkt dat 71 procent te maken heeft met bedreigingen en intimidatie. Halsema daarover: "Ik draai lang mee in de publieke en politieke sfeer, maar hier gaat het om jonge raadsleden die bereid zijn zich in te zetten. En dat die Amsterdamse raadsleden, maar ook in het hele land en Den Haag, dat die op deze manier geïntimideerd worden: het kan niet. En ik vind het ook echt noodzakelijk dat leidende politieke figureren hier afstand van nemen. Ze moeten zeggen: die accepteren we niet meer, ongeacht je politieke kleur. Je mag nooit geïntimideerd worden." Schande "Er is bij mij In de loop van de jaren wel enige gewenning opgetreden, acceptatie dat dit erbij hoort", vervolgt ze. "Het helpt dan dat je ervaren bent, maar het blijft belachelijk. Het is echt belachelijk. Mijn hart doet er echt pijn van dat er jonge mensen zijn die zich willen inzetten ermee geconfronteerd worden. En dat er dus ergens op een studeerkamer iemand op zijn computer zit te rammen: lekker ik ga iemand intimideren. Het is een schande, echt een schande. " Bekijk hieronder de hele uitzending van Het Gesprek met de Burgemeester, waarin Halsema ook ingaat op het onderzoeksrapport naar aanleiding van de dodelijke steekpartij op de Robert Scottstraat.

