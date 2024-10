Staatssecretaris wil tóch weer kijken naar uitstel uitstootvrije zones, wethouder zet 'gewoon' door

Het verzet vanuit het kabinet tegen de komst van uitstootvrije zones in de stad leek te worden gestaakt, maar staatssecretaris Chris Jansen (PVV) wil nu toch weer gaan kijken naar een mogelijk uitstel. Het instellen van zo'n zone is echter een verantwoordelijkheid van de gemeentes en verkeerswethouder Melanie van der Horst is dan ook van plan om de invoering gewoon door te zetten.

Na een overleg tussen de staatssecretaris en de wethouders van de steden waar vanaf komend jaar een uitstootvrije zone gaat gelden zou Jansen niet meer voor de plannen gaan liggen. Maar in de Tweede Kamer liet de staatssecretaris een heel ander geluid horen over dat staken. "Dat zijn de woorden van de gemeentes geweest, dat was hun conclusie na het overleg. Ik heb aan het einde van de vergadering duidelijk gezegd dat zij nog geen enkele zekerheid hebben, omdat wij nog geen besluit hebben genomen."

Het besluit of het kabinet voor het uitstellen van de uitstootvrije zones is, moet binnenkort worden genomen. Hoe de staatssecretaris dat dan wil gaan aanpakken, is niet helemaal duidelijk. Jansen liet gisteren tijdens de commissie weten dat hij in ieder geval wil kijken naar een extra vangnet voor ondernemers en maatwerk voor ontheffingen voor bijvoorbeeld marktkooplieden en kleine ondernemers. Maar zoals Jansen zelf zei: "Ik ga hier niet mijn kaarten op tafel leggen. Ik wil hier eerst het gesprek over aangaan in de ministerraad."

Een woordvoerder van de staatssecretaris kan ook nog geen verdere toelichting geven op de plannen. "De staatssecretaris neemt alle overwegingen, ook die uit het debat van gisteren, mee richting het kabinet. Daar zal een besluit worden genomen over hoe het kabinet invulling wil geven aan de afspraken in het regeerakkoord over de zero-emissiezones."