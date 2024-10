Zorgen om staat van 17e-eeuws Walenweeshuis aan de Vijzelgracht: "Ligt er echt heel slecht bij"

Het weeshuis werd tussen 1669 en 1671 gebouwd. Dat gebeurde in opdracht van (je raadt het misschien al) rijke Walen. Fransen die naar Nederland gevlucht waren omdat ze in hun thuisland vervolgd werden. Waalse kinderen waren niet welkom in de bestaande weeshuizen in de stad. Daarom bouwden ze er zelf één.

In de jaren zestig werd het gebouw verkocht aan de Franse staat, waardoor het pand vandaag de dag nog bekendstaat als het Frans consulaat of cultureel centrum Maison Descartes. Maar zo'n zeven jaar geleden deed Frankrijk het gebouw vanwege bezuinigingen van de hand.

Sindsdien gebeurt er nog weinig in het Walenweeshuis en dat is van de buitenkant goed te zien. Er zitten verschillende scheuren in het metselwerk, de originele houten kozijnen rotten langzaam weg en bijna het hele gebouw is omheind met bouwhekken.

'Topmonument'

Het is Walther Schoonenberg van de VVAB al jaren een doorn in het oog. Toen vorige week een stuk van de houten kroonlijst vanwege houtrot verwijderd moest worden, trok hij bij stadsdeel Centrum aan de bel.

Schoonenberg noemt het Walenweeshuis "echt een topmonument." "Het is in een soort sober classicisme gebouwd, vergelijkbaar met het Paleis op de Dam. Qua architectuur is dit gebouw net zo belangrijk als andere iconen uit de Gouden Eeuw."