Politie vindt duizenden euro's aan drugs in auto, bestuurder aangehouden

Op heterdaad betrapt: de politie heeft donderdagavond twee mannen gearresteerd omdat ze betrokken zouden zijn bij een drugsdeal. Even daarvoor zagen agenten hoe in een langsrijdende auto op de Amsteldijk de deal plaatsvond. In de auto van de bestuurder werd nog veel meer drugs aangetroffen.

Direct nadat agenten de auto tot stoppen hadden gemaand, overhandigde de koper één zakje drugs. De 51-jarige man uit Diemen is aangehouden, op verdenking van bezit in harddrugs.

De verkoper is een 25-jarige man uit Wormerveer. In zijn auto trof de politie een verborgen ruimte aan, die hij zelf had ingebouwd in zijn wagen. De politie schat de straatwaarde van de drugs richting de tienduizend euro. Ook werden er bij het fouilleren van de verkoper allerlei drugs in zijn zakken aangetroffen. De man is aangehouden op verdenking van handel in harddrugs.