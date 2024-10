Man gewond geraakt bij schietpartij op Prins Hendrikkade

Op de Prins Hendrikkade in het centrum van Amsterdam is een man gisteravond gewond geraakt bij een schietpartij. De man is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 23.30 uur kreeg de politie de melding van de schietpartij op de kade, ter hoogte van de Sint-Nicolaaskerk. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie laat weten dat ze op zoek zijn naar meerdere verdachten, over het precieze aantal kan nog geen uitspraak worden gedaan.

De politie heeft gisteravond een tijdlang onderzoek gedaan op de Prins Hendrikkade, daardoor was een gedeelte van het plein afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord, of die meer weten over de aanleiding van de schietpartij, worden gevraagd om zich te melden.