Halsema wil systeemwijziging na schokkend rapport over dodelijke steekpartij

De manier waarop instellingen omgegaan met verwarde personen in de stad moet worden aangepakt en worden veranderd. Dat concludeert burgemeester Femke Halsema in het AT5-programma Het gesprek met de Burgemeester na het rapport over de dodelijke steekpartij in de Robert Scottstraat. Volgens de burgemeester moet er beter worden samengewerkt, moeten er minder meldpunten komen en zijn time-outwoningen een mogelijke oplossing.

In de Robert Scottstraat in Nieuw-West werd vorig jaar zomer een 25-jarige man doodgestoken door zijn verwarde buurman, een andere man raakte zwaargewond. Naar aanleiding van de dodelijke steekpartij werd er een onderzoek gestart over de aanloop van het incident. Uit dat rapport kwam naar voren dat instanties beter hadden samen moeten werken en dat ze meer hadden moeten communiceren met de buren die de overlast meldden. Ook bleek dat de dader, Tolga Ö., al ruim vijftien jaar bekend was bij de politie.

Het incident in de Robert Scottstraat is een van de voorbeelden waar het uiteindelijk misliep tussen een verwarde buurtbewoner en omwonenden. Maar bewoners in buurten waar veel sociale woningbouw is hebben regelmatig problemen met het groeiend aantal ernstig verwarde mensen . Buurtbewoners leven daardoor soms in angst .

Een van bevindingen van het onderzoek was dat buurtbewoners 'meldingsmoe' werden, omdat er voor hun gevoel niet iets met de meldingen werden gedaan. Halsema begrijpt dat en vindt het kwalijk. "We moeten melders er beter bij betrekken en serieuzer nemen. Ik wil er heel grondig naar gaan kijken en er is een systeemverandering nodig."

Volgens de burgemeester zit er een 'fundamenteel probleem' achter dit soort incidenten. "Dat is dat het bureaucratische systeem waar de verantwoordelijkheid op rust te gefragmenteerd is en onvoldoende sturing kent." Zo zijn er veel verschillende instanties die moeten samenwerken en meerdere meldpunten waar bewoners een melding kunnen doen. "Dat moet anders. Er moeten minder meldpunten komen en we moeten van elkaar weten wat er loopt."

Erik Gerritsen, directeur van woningcorporatie Ymere, is dan ook bezorgd over de verwarde personen. "We moeten sneller ingrijpen voordat het echt uit de hand loopt", liet hij eerder in een interview met AT5 weten. Hij pleitte daarin voor zogenoemde time-outwoningen. "We halen de verwarde personen uit hun woning en zetten er een goed team op, ze worden behandeld en worden weer gestabiliseerd. Ze kunnen eventueel later weer terug naar hun woning of naar een andere wijk die minder belast is."

De burgemeester is het met de Ymere-directeur eens. "We zijn volgens mij nu bezig om te kijken hoe we dit, ondanks de hoge woningnood, mogelijk kunnen maken. Met de zorginstellingen die deze mensen moeten begeleiden wordt ook gesproken."