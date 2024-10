Cameratoezicht bij advocatenkantoor in Spuistraat na explosie

Bij het advocatenkantoor aan de Spuistraat in het centrum, waar deze week een explosief afging, komt de komende maand cameratoezicht. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. "De advocatuur is een pijler van onze rechtsstaat en moet ongehinderd haar werk kunnen doen", aldus de burgemeester.

Bij het advocatenkantoor ging in de vroege ochtend van 14 oktober een explosief af. Door de knal liep het pand behoorlijke schade op en ontstond er ook brand. Een medewerker van het naastgelegen jeugdhostel wist die brand te blussen.

De politie gaat ervan uit dat het kantoor voor sociale advocatuur doelbewust is beschadigd. De advocaten, die alleen in civiele zaken bijstaan, zeggen zelf geen idee te hebben welk motief er achter de explosie zit. "We bieden hulp aan iedereen. Iedereen die rechtsbijstand nodig heeft, kan dat bij ons krijgen. Het is schrikken dat je dan zo'n aanslag op je kantoor hebt", liet kantoorchef Rosa Postiena eerder aan AT5 weten.

'Intimidatie is onacceptabel'

Ook de burgemeester noemt de explosie bij het pand 'zeer zorgelijk'. Zij is gisteren bij het kantoor langsgegaan en heeft besloten om voor een maand cameratoezicht rond het pand te plaatsen. "Het werk van advocaten is van groot belang voor de rechtsstaat. Intimidatie is onacceptabel in onze stad. Het is roekeloos en onbezonnen en heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Het advocatenteam is vastberaden zich niet te laten intimideren en zet het werk voort. Hun veiligheid en vrijheid zijn essentieel om cliënten te verdedigen en het recht te dienen."