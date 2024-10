Twee jaar na ernstig bootongeluk loopt Pim (29) morgen de marathon

"Ik ging een dagje varen met vrienden en we waren lekker aan het zwemmen, terwijl de boot stil lag," vertelt Pim na. "Op een gegeven moment wilde ik terug aan boord klimmen, maar er ontstond een miscommunicatie. De motor werd gestart en de boot voer achteruit. Op dat moment kan je eigenlijk niks meer doen en word je zo de schroef ingetrokken.” Pim's been en arm werden door de schroef geraakt en toen hij naar zijn linkerarm keek, wist hij dat het foute boel was: "Er staken botten uit en er was overal bloed."

De eerste paar dagen na het ongeluk was het niet zeker of Pim het zou redden. Hij had enorm veel bloed verloren en zijn wonden zaten vol met bacteriën uit de Vecht. Toch bleef Pim optimistisch: "Ik heb altijd geloofd dat het goed zou komen." Die positieve instelling heeft hem ver gebracht. Via zijn revalidatiecentrum kwam hij in contact met Frank Jol, eigenaar van een bedrijf dat gespecialiseerd is in orthopedie. Pim gaf aan weer te willen hardlopen en samen onderzochten ze wat er mogelijk was.

De mogelijkheden overtroffen zijn verwachtingen. De Bibian Mentel Foundation, die samenwerkt met Frank Jol, financierde een op maat gemaakte zogenaamde orthese. Waar een prothese een missend lichaamsdeel vervangt, is een orthese bedoeld om een lichaamsdeel te ondersteunen, corrigeren of beschermen.

Omdat Pim iets terug wilde doen, besloot hij de marathon te gaan lopen en een crowdfunding te starten, zodat de stichting meer mensen kan helpen. Voor Pim houdt het hier nog niet op: "Ik ben niet klaar na de marathon, dit is nog maar het begin."

De Amsterdam Marathon is morgen live te volgen via AT5 vanaf 09.00 uur.