Brand in appartement Kraanspoor in Noord

In een appartement aan het Kraanspoor in Amsterdam-Noord is vanavond een brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar een grote brand en er zijn veel hulpdiensten aanwezig.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten: "Door de complexiteit van het gebouw is er snel opgeschaald naar een grote brand. Onder meer vanwege de rookverspreiding zijn er mensen uit hun woningen van meerdere etages gehaald. Er zijn gelukkig geen slachtoffers bij de brand gevallen."

Mensen die niet terug kunnen naar hun woning worden tijdelijk opgevangen in de nabijgelegen kazerne IJsbrand. De oorzaak van de brand is onbekend. Woordvoerder: "We hopen dat deze mensen snel weer naar huis kunnen."