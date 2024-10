Ajax wint na doelpuntenfestijn in Almelo

Op een mooie zonnige nazomermiddag in Almelo heeft Ajax gewonnen in de eerste wedstrijd sinds de interlandperiode. Met 3-4 wonnen de Amsterdammers in Almelo, maar het ging bepaald niet vanzelf.

De middag begon met een minuut stilte vanwege het overlijden van Ajax-icoon Johan Neeskens. Jordan Henderson maakte zijn rentree in de basis bij Ajax in Almelo. Dat was de enige wijziging ten opzichte van de laatste wedstrijd van Ajax tegen FC Groningen. Op het middenveld behield Davy Klaassen dus ook zijn plaats ondanks de terugkeer van Kian Fitz-Jim.

Doelpuntenfestijn in de eerste helft

Het duurde niet lang voordat Ajax een tegengoal incasseerde. In de twaalfde minuut schoot Luka Kulenovic hem binnen. Iets daarvoor had Brobbey nog een grote kans, maar hij wist niet te scoren. In de 24ste scoorde Klaassen de gelijkmaker, na een mooie actie van Traoré. En net toen het leek of Ajax door ging stoten naar de 1-2, maakte Mario Engels van Heracles een wereldgoal. Hij schoot de bal van eigen helft over Pasveer heen de goal in. Ajax weer op achterstand, maar Ajax gaf meteen gas waardoor Traoré de bal kiezelhard kon inschieten voor 2-2.

De Wout-show

In de tweede helft ging het over en weer met kansen. Maar echt spektakel bleef uit. Totdat Wout Weghorst het veld in kwam. Hij had ongeveer vijf minuten nodig om zijn eerste goal te maken met een kopbal, helemaal vrij bij de tweede paal.

Lange tijd leek Ajax met drie punten terug te gaan naar Amsterdam. Maar in de 76ste minuut scoorde Heracles en werd het 3-3. Een paar minuten later volgde een penalty. Wout Weghorst wist vanaf 11 meter (weer) te scoren en de wedstrijd eindigde daarmee in 3-4.