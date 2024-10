Magneetvisser vindt vuurwapen en granaat in Kostverlorenvaart

Een magneetvisser heeft vanmorgen een vuurwapen en een granaat gevonden in de Kostverlorenvaart in West. Dat gebeurde ter hoogte van de Eerste Kostverlorenkade.

Explosief en vuurwapen in Kostverlorenvaart Foto via tipgever

De politie werd rond 11.30 uur gealarmeerd. "In het emmertje op de kaderand zat iets verdachts. Politie en later militair ogende mensen zijn er mee bezig geweest, de kade is ruim een uur afgezet geweest", laat een buurtbewoner aan AT5 weten.

De militairen waren van de Explosieven Opruiminsdienst van defensie (EOD). Zij hebben de granaat meegenomen. Een politiewoordvoerder zegt dat het om een oudere granaat lijkt te gaan, mogelijk uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog.

Het vuurwapen dat de magneetvisser ook vond lijkt een stuk minder oud. Het wapen is door de politie meegenomen en zal onderzocht worden op sporen. Daarbij wordt ook geprobeerd om uit te vinden of er recent mee geschoten is.

Magneetvissers vinden wel vaker explosieven of vuurwapens. Op ongeveer dezelfde plek werd begin augustus al een handgranaat gevonden.