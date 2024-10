Advertentie Amsterdam marathon nl Recordaantal deelnemers aan Amsterdam Marathon: "Mijn geheim? Gewoon doorgaan"

Of je nou zelf mee rende, stond te juichen langs de kant óf de stad niet in of uitkwam: je kon er niet omheen dat het vandaag marathondag was. 45.000 hardlopers deden mee aan de 48ste editie van de Amsterdam marathon: dat is een recordaantal.

De weersomstandigheden waren uitstekend toen de wedstrijdlopers vanochtend om 9.00 uur van start gingen in het Olympisch Stadion. Via onder meer het Vondelpark, een lang stuk langs de Amstel richting Ouderkerk en een bezoekje aan Oost kwamen de eerste lopers ruim twee uur later weer aangerend richting het stadion via de Amstelveenseweg.

Amsterdam Marathon 2024 AT5 / Luuk Koenen

Een van de lopers had al 36 marathons gedaan. Zijn geheim? "Gewoon doorgaan. Doei!" Dat was niet voor iedereen makkelijk. "Hoe denk je dat ik me voel na ruim 40 kilometer?", zei een hardloper die tegen een hek stond om weer op adem te komen. Toch had hij er wel vertrouwen in. "Natuurlijk haal ik het." De marathonlopers kwamen premier Dick Schoof tegen bij de finish in het Olympisch Stadion. Schoof was er zo'n vier uur. Naar verluidt heeft hij zelf de halve marathon gelopen vandaag, maar hij finishte bewust niet in het zicht van de camera's. In deze auto vertrok hij:

AT5

Door de marathon waren veel wegen in Zuid en Oost afgesloten. Het leek desondanks niet tot enorme files te leiden vandaag.