Halfjaar cel voor man die supermarktklant in borst en arm stak: "Ernstig geweld"

Een 37-jarige man is deze week veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor het neersteken van een andere man in de Albert Heijn aan de Wibautstraat in Oost. Het slachtoffer werd in zijn borst en arm geraakt.

Terwijl hij door een beveiliger werd vastgepakt, ging de andere man naar buiten en pakte hij daar een mes uit zijn schoen of broekspijp. Hij rende daarna naar binnen en pakte de man die hem even daar had geslagen vast met zijn linkerhand, terwijl hij met zijn rechterhand begon te steken. Dat lukte een keer, een medewerker hield hem daarna tegen en het slachtoffer van de steekpartij kon daardoor vluchten met 'relatief beperkt letsel'.

De steekpartij, die eind juni plaatsvond , was door een bewakingscamera van de supermarkt gefilmd. Op de beelden was te zien dat de dader en het slachtoffer al enige tijd ruzie met elkaar hadden. Het slachtoffer pakte een ijzeren mandjeshouder en sloeg daarmee.

"Het is niet aan het handelen van verdachte te danken dat aangever niet nog ernstiger letsel heeft opgelopen", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de steekpartij midden op de dag in een supermarkt heeft plaatsgevonden, waar het winkelend publiek, maar ook de medewerkers, werden geconfronteerd met een zeer onveilige situatie en ernstig geweld."

Licht verstandelijk beperkt

De dader van de steekpartij is onderzocht door een psycholoog en psychiater. Zij concluderen dat bij hem 'al lange tijd sprake is van disfunctioneren op meerdere functies en leefgebieden'. Zo heeft de man een IQ van 75 en is hij licht verstandelijk beperkt. Ook heeft hij al jaren een achterdochtige houding. "Op momenten van stress en/of overzichtsverlies kan de achterdocht toenemen en kan de realiteitstoetsing verstoord raken", vat de rechtbank samen. Hij is daarmee verminderd toerekeningsvatbaar.

Volgens de rechtbank gaat het om poging tot doodslag met een mes. Normaal gesproken wordt daarvoor een jaar gevangenisstraf opgelegd, maar omdat de dader een 'kwetsbare man' is wordt er nu gekozen voor een halfjaar. Hij heeft al drie maanden in voorarrest gezeten en moet dus nog drie maanden de gevangenis in, maar kan hierdoor wel zijn woonplek en woonbegeleiding behouden. Volgens de rechtbank is dat 'van groot belang'.