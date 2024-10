Advertentie Cultuur nl Laatste dag ADE: ''Ik ben hiervoor speciaal vanuit Zuid-Afrika gekomen''

Zes dagen lang stond de stad vol met meer dan een duizend feesten, een half miljoen muziekliefhebbers en de grootste internationale namen achter de knoppen. ADE 2024 is tot een eind gekomen en heeft dit jaar een recordaantal bezoekers en meer evenementen gehad dan ooit. Van losgaan in een ADE trein tot dansen hoog in de lucht in de Loft; vandaag konden de bezoekers nog één laatste dag genieten van het event.

Elk jaar stroomt in oktober de stad weer vol met house- en technoliefhebbers van over de hele wereld. ADE -oftewel Amsterdam Dance Event- behoort momenteel tot één van de grootste danceevenementen ter wereld. Met feesten die doorgaan van zonsondergang tot zonsopgang- en andersom, is het iets waar veel mensen elk jaar weer naar uitkijken.

ADE Strafwerk Ook op de laatste dag van ADE zijn er nog genoeg mensen die de week goed willen afsluiten met een feestje. Zo trekt het Strafwerk-festival een volle zaal in de Kromhouthal in Noord. Tijdens een uitverkocht event draait de Franse dj Folamour een acht uur lange set. ''Dit is eigenlijk pas mijn eerste feest deze ADE, maar daarom wil ik vanavond even helemaal losgaan'', vertelt een enthousiaste bezoeker. ''Dit jaar heb ik het rustig aan gehouden. Gister heb ik een feestje gepakt en nu dus Strafwerk, ik ben ook nog naar een paar ADE talks gegaan'', aldus een feestganger die in bezit is van de welbekende ADE Pro Pass.

Dat ADE een een groot internationaal event is, is ook in de Kromhouthal te merken. Karabo heeft namelijk speciaal vanuit Zuid-Afrika het vliegtuig genomen om vandaag Folamour te zien draaien. ''Dit is mijn tweede ADE feest, maar eigenlijk is hij de reden dat ik ben gekomen. Ik heb voor hem het vliegtuig genomen vanuit Zuid-Afrika. ''Twijfel niet om naar ADE te gaan. Ik ben hiervoor vanuit Zuid-Afrika gekomen, dan kan jij het ook." ''Ik ben al lange tijd fan van hem, maar toen ik zag dat hij tijdens ADE een acht uur lange set draaide moest ik erbij zijn.", zegt de Britse Maia, die niet kan niet wachten om vanavond een goede tijd tegemoet te gaan met haar vrienden op de laatste dag van ADE. Hoe gek ze hoopt dat het gaat worden? ''Gek, echt super gek!''

De allerlaatste ADE feesten eindigen morgen vroeg in de ochtend. ''Respect als je morgen weer naar school moet of naar werk. Echt respect!'', geeft een andere bezoeker mee van Strafwerk. De echte doorzetters kunnen vannacht dus nog een paar uurtjes dansen tot de zon weer opgaat- en dan is ADE 2024 echt weer voorbij.