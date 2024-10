Zorgen om stijging aantal hiv-besmettingen onder jonge mannen

Het Aidsfonds maakt zich zorgen over de stijging van het aantal hiv-besmettingen onder mannen tussen de 15 tot 24 jaar. Vorig jaar werden in deze leeftijdscategorie 40 nieuwe diagnoses vastgesteld, blijkt uit cijfers van Stichting HIV Monitoring (SMH).

Het aantal besmettingen met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken, is landelijk gezien met 432 besmettingen in 2023 stabiel gebleven. Toch maakt Mark Vermeulen, directeur bij het Aidsfonds, zich zorgen over de ontwikkeling. Hij vindt dat er te weinig in preventie wordt geïnvesteerd.

"Landelijke campagnes over seksuele gezondheid zijn er al meer dan tien jaar niet geweest. Een hele generatie heeft niet meegekregen wat bijvoorbeeld hiv is. We zien dat condoomgebruik onder jongeren hierna is afgenomen en dat het aantal soa's weer toeneemt. Het is dan niet gek dat de hiv-cijfers dan ook stijgen", zegt Vermeulen tegen de NOS.

PrEP

Met het slikken van de hiv-preventiepil PrEP kan een infectie voorkomen worden. Maar lang niet iedereen die risico loopt, slikt volgens Vermeulen de pil. Zo dacht 25 procent van de mensen die vorig jaar met hiv geïnfecteerd raakte, dacht dat de pil niet voor hen was bedoeld. 19 procent wist zelfs helemaal niet af van het bestaan van de pil.

Sinds augustus moeten gebruikers van de pil hiervoor zelf betalen. Dat is volgens Vermeulen voor de meeste mensen geen probleem, maar kan juist voor jongeren wel een drempel zijn.

Vermeulen pleit voor meer voorlichting over PrEP. Ook moet het middel wat hem betreft toegankelijker worden gemaakt.

Sterke daling in Amsterdam

Het aantal Amsterdammers dat met het virus besmet raakt, is de laatste jaren sterkt gedaald. In 2010 liepen nog 200 mensen een infectie op. In 2022 waren dat er nog maar 9. Ongeveer 6000 Amsterdammers hebben hiv.