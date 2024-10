Herdenking op Leidseplein voor Theo van Gogh

De herdenking is openbaar en wordt georganiseerd door debatcentrum De Balie. Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij het belang van vrijheid van meningsuiting en de strijd tegen extremisme. Onder andere Katja Schuurman, Olga Zuiderhoek en Jantine van Gogh, Theo's zus, zullen een toespraak houden. De avond voor de herdenking wordt in het centrum besproken wat de nalatenschap van Van Gogh is.

Schok

Op 2 november 2004 wordt Theo van Gogh vermoord door de radicale moslim Mohammed B. op de Linnaeusstraat in Oost. B. was van mening dat Van Gogh de islam had beledigd, onder andere door zijn film Submission, waarin de positie van vrouwen in de islam centraal stond.

De moord veroorzaakte een grote schok in Nederland. In de weken na het incident werden moskeeën en islamitische scholen meerdere keren doelwit van brandstichtingen.

De herdenking van Van Gogh is onderdeel van het Vrijdenkersfestival. Gedurende het festival is een expositie te zien van Lieuwe van Gogh, de zoon van Theo.