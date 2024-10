Stadsbestuur gaat toch kijken naar doorzetten financiering voor Bostheater

Het stadsbestuur wil de financiering van het Bostheater in het Amsterdamse Bos toch mogelijk doorzetten. De subsidieaanvraag van het theater werd ondanks een positief advies afgewezen, maar de gemeente wil nu kijken of dat valt te corrigeren. Later dit jaar wordt daar een definitief besluit over genomen.

AT5

Al een kleine 40 jaar is het Bostheater een begrip binnen de culturele sector van de stad. Zowel gerenommeerde theatermakers als jong talent treden hier 's zomers op, in de winter is het theater namelijk dicht. Maar nadat het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) de subsidie niet toekende leek het erop dat het doek voor het theater zou gaan vallen. Directeur Ingejan Ligthart Schenk snapte de afwijzing van het AFK niet, omdat de gemeente het theater net voor veel geld had gerenoveerd. De gemeente zelf houdt ook de investering in het achterhoofd en gaat dan ook kijken of de financiering voor het Bostheater door kan worden gezet. Het besluit over de subsidie wordt in november genomen door het college, dan weet het theater of de toneellichten aan kunnen blijven staan. Het organisatie van het theater laat weten weer hoop hebben. Ook de Amstelveense cultuurwethouder reageert verheugd op het nieuws. Redder in nood Mocht het stadsbestuur definitief besluiten om de financiering door te zetten, dan het is niet de eerste keer dat de gemeente het Bostheater zou redden. Vier jaar geleden deed er zich namelijk een soortgelijke situatie voor: het Amsterdamse Fonds voor de Kunst kende ook toen geen subsidie toe. De gemeente sprong bij om het voortbestaan van het theater veilig te stellen.

Reactie wethouder Herbert Raat (Cultuur)

"Het is goed nieuws dat mijn collega-wethouder in de hoofdstad, Touria Meliani, de subsidie voor het Bostheater toch wil voortzetten. Hiermee komt zij niet alleen eerder gemaakte bestuurlijke afspraken na, het belangrijkste is dat we hiermee dit prachtige theater samen kunnen behouden. Wij als gemeente Amstelveen dragen ook ons steentje bij met een structurele jaarbijdrage van 75.000 euro. Het definitieve besluit ligt nu bij de gemeenteraad van Amsterdam. We hopen dat zij er net zo instaan en ervoor zorgen dat we kunnen blijven genieten van geweldige voorstellingen in een prachtige omgeving."