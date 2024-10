13-jarige met mes aangehouden op station Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag op het treinstation van Schiphol een 13-jarige jongen opgepakt omdat hij een mes bij zich had. Een medepassagier van de jongen had gezien dat hij het mes bij zich had.

De Marechaussee is terughoudend met het geven van details over de aanhouding omdat het een minderjarige betreft. "Maar er was in elk geval geen sprake van dat de jongen met het mes in de trein stond te zwaaien. Een medepassagier zag dat hij het mes bij zich had en maakte daar melding van. Zo konden we de jongen fouilleren, waarbij het mes werd aangetroffen."

Jongen probeerde te vluchten

De jongen gaf zich niet zomaar gewonnen. Terwijl hij door agenten van de Marechaussee naar een arrestantenbus werd geleid, probeerde hij nog weg te vluchten. Dat plan mislukte.

De Marechaussee ziet al enkele jaren een stijgende lijn in het aantal messen dat op straat wordt aangetroffen, vooral bij minderjarigen. Op Schiphol worden de afgelopen jaren regelmatig messen in beslag genomen, van kleine keukenmessen tot grote zogeheten 'Rambo-messen'.