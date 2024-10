Nieuw centrum voor slachtoffers seksueel geweld: alle specialisten onder één dak

Met de GGZ, artsen, verpleegkundigen, politie, slachtofferhulp én slachtofferadvocaten in één pand om zo slachtoffers van seksueel geweld sneller en fijner te helpen. Dat kan vanaf nu in Amsterdam-West. Centrum Seksueel Geweld (CSG) wil op die manier meer slachtoffers helpen en ze zo minder laten afhaken in het herstel.

"Het is heel belangrijk om je verhaal niet telkens weer helemaal opnieuw te moeten vertellen", zo begint netwerkcoördinator Vera Schüller. Ze stuurt alle professionals aan die in het gebouw achter de blauwe poort werken op de Elisabeth Wolffstraat in West. "We zijn echt heel blij dat dit nu eindelijk kan beginnen."

Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft zestien locaties in heel Nederland om mensen professionele hulp te bieden na een nare seksuele ervaring. In het eerste half jaar van 2024 hielp CSG al bijna zeshonderd mensen, "maar er zijn ook veel mensen die we kwijtraken in het herstel." Dat kan door verschillende redenen komen, mensen hebben genoeg hulp gehad bijvoorbeeld. "Maar we horen ook van mensen terug dat het juist tegenwerkt dat je altijd van plek naar plek moet. Elke fietstocht naar een nieuwe hulplocatie is een nieuw moment om te denken: ik wil dit niet."

"Hier willen we daarom alles bundelen." Voor het eerst in heel Nederland worden alle vormen van hulpverlening die een slachtoffer nodig heeft nu dus op één plek gehuisvest. "Zo kun je meteen kennismaken met alle vormen van hulp, maar je hoeft nog steeds niets wat je zelf niet wilt."

Naar het politiebureau moeten

Voor Mandy Sleijpen was aangifte doen als jong meisje heel lastig. Van haar achtste tot haar veertiende jaar is zij misbruikt door haar opa. "Dat was heel heftig, en toen het bekend werd verwachtte men dat dat voor mij heel fijn was, ik boos was en ik meteen aangifte zou doen."

Er zitten medewerkers van de politie in het gebouw bij wie aangifte gedaan kan worden en waardoor er direct een politieonderzoek kan worden gestart. Maar wanneer iemand dat niet wil, kan er alsnog met politie kennis worden gemaakt. "Het verlaagt de drempel misschien om uiteindelijk wel comfortabel genoeg te zijn om die aangifte te doen."