Damsko aflevering 51: finance, fun & filosoferen

Eigengereid en vastberaden. De Amsterdammers deze week in Damsko hebben zo hun eigen drijfveren en ideeën over het leven, en doen er alles aan om die na te streven. Of het nou gaat om de bescheidenheid van ons menselijk bestaan, meer uit het leven willen halen of veganistisch eten.

In de rubriek 'De Kaart' lopen we Romein Marco tegen het lijf. Hij vertelt dat hij het zat was toerist te zijn in eigen stad, en onder meer daarom naar Amsterdam verhuisde. Volgens hem is de kwaliteit van leven hier beter dan in Rome, zeker als je jong bent. De musea, archeologie en concerten daar zijn, vindt hij, alleen voor oude mensen.

In de nieuwe serie 'Veganiseer' dagen verschillende koks, met allemaal een andere expertise en keuken, chef Diana Gambier uit om hun vlees- of visgerecht vegan te maken. In de eerste aflevering is het de taak om voor de Nigeriaanse kebab suya een plantaardige vervanger te vinden. En dat is nogal wat, aangezien Nigeriaanse heel veel vlees eten.