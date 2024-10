Werk verloskundigen steeds moeilijker door verkeersdrukte en maximumsnelheid 30 km/u

Met spoed naar een bevalling moeten en maar 30 kilometer per uur mogen rijden. Voor verloskundigen in Amsterdam betekent dat regelmatig hoge boetes. De nieuwe snelheidsmaatregel, het steeds drukker wordende verkeer, wegopbrekingen en paaltjes die straten afsluiten voor auto's, maken het voor verloskundigen steeds moeilijker om hun werk te kunnen doen.

Verloskundige Roos Neervoort doet bevallingen in het centrum van de stad. En dat werk is op meerdere manieren een uitdaging. "Ik was laatst 's nachts onderweg naar een bevalling van iemand die haar derde kind kreeg. Ik wist dat ze snel zou bevallen, want bij de eerste twee keer ging dat ook snel", vertelt Neervoort. "Ik mocht maar 30 kilometer per uur rijden. Maar in de nacht is er natuurlijk helemaal geen verkeer en ik heb ik ervoor gekozen om sneller te rijden." De verloskundige was net op tijd bij haar cliënt, maar kreeg wel een fikse snelheidsboete.

Verloskundige Roos Neervoort hoopt daarom dat de gemeente ook voor hun beroepsgroep op korte termijn die ontheffingen regelt. "Wij zijn eerstelijns zorgverleners dus we moeten op tijd op een plek zijn. Voor huisartsen en ambulancediensten zijn er uitzonderingen gemaakt, en wij zijn er niet in meegenomen."

Bakker: "Er moeten snel afspraken komen zodat het gebied toegankelijk blijft voor verloskundigen wanneer zij dat in spoedgevallen nodig hebben. En daarnaast moet het voor verloskundigen mogelijk zijn om een boete kwijtgescholden te krijgen wanneer zij de 30 kilometer per uur hebben moeten overschrijden." Ook wil Bakker dat verloskundigen op de trambaan mogen rijden: "Iedere Uber-taxi krijgt een ontheffing om over de trambaan te mogen, maar voor ons geldt dit nog niet."

Antje-Martje Bakker van EVAA, het samenwerkingsverband van 140 verloskundigen in de regio Amsterdam, heeft de verkeersmaatregelen al eerder onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Zo wil ze dat verloskundigen vooraf betrokken worden bij verkeersingrepen in de stad. Maar een oplossing is er nog niet.

In de afgelopen maanden heeft Roos drie boetes van in totaal zo'n 250 euro gehad om op tijd te kunnen zijn bij een bevalling. Om die terug te krijgen door bezwaar aan te tekenen, kost enorm veel tijd en lukt ook niet, want voor verloskundigen wordt geen uitzondering gemaakt.

Reactie verkeerswethouder Melanie van der Horst

"Wij zijn met verschillende beroepsgroepen in de stad in gesprek over hoe we zorgen voor bereikbaarheid in een steeds drukker wordende stad. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar wie waar in de toekomst overal met de auto zou moeten kunnen komen. Dat gesprek voeren we ook met de zorgsector, onder wie de verloskundigen.

We kunnen niet gemakkelijk uitzonderingen maken, we zijn namelijk gebonden aan landelijke regelgeving. Bijvoorbeeld welke nood- en hulpdiensten met sirene en zwaailichten mogen rijden. Daarnaast moeten we om uitzonderingen te maken voor toegang tot de trambanen goed onderzoeken of dat juridisch kan en wat voor gevolgen dit met zich meebrengt.

Tegelijk is het voor Amsterdammers heel belangrijk dat verloskundigen snel en veilig bij hun patiënten kunnen en daarom gaan we in gesprek om te kijken hoe we kunnen zorgen voor goede bereikbaarheid, nu en in de toekomst.