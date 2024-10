Politie neemt na onderzoek honderden kilo's zwaar vuurwerk in beslag

De politie heeft vorige week na een rondgang bij verschillende woningen zo'n 200 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn ook vijf verdachten aangehouden.

De vondsten waren het resultaat van twee verschillende politieonderzoeken naar de handel van vuurwerk in en rondom de stad.

Vorige week donderdag werden drie mannen aangehouden nadat er in een woning in West (39 kilo) en een woning in Uithoorn (161 kilo) zwaar vuurwerk werd aangetroffen. Van de drie verdachten zitten er nog twee vast.

Twee dagen eerder werden er op een andere plek in Amsterdam twee minderjarige verdachten aangehouden. De politie vermeldt niet hoeveel kilo vuurwerk zij opgeslagen hadden. Omdat de verdachten nog niet volwassen zijn, mogen ze de beslissing van het OM in vrijheid afwachten.